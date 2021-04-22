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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Україна знову в лідерах серед країн Європи за смертністю від Covid-19

карантин, коронавірус, мати з дитиною

За минулу добу у світі виявили понад 880 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. А від ускладнень, які викликав Covid-19, померло понад 14 тис. людей.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Лідерами за кількістю нових інфікувань є Бразилія (71 910), Індія (315 802) та США (65 057). Україна займає 12 місце у світі та п’яте в Європі.

За кількістю смертей від Covid-19 серед країн Європи перше місце посіла Польща (740), а Україна (429) – друге. Трійку антилідерів закриває Російська Федерація, де від коронавірусу померло 399 людей.

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Нині у світі активно хворіють 18,4 млн осіб, у важкому стані перебувають 109 тис. пацієнтів. Однак одужали 122,8 млн.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували 16 235  нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 470 людей. Водночас одужала – 18 831 людина.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Worldometers

Фото: Depositphotos

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