16 235 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 904 особи;
- летальних випадків – 470;
- одужало – 18 831 особа;
- здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 990 353 особи;
- одужало – 1 533 303 особи;
- летальних випадків – 41 266;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
14 044 людини щеплено проти Covid-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні.
491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали одну дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 1 673 випадки/1 329 щеплень;
- Вінницька область – 448 випадків/540 щеплень;
- Волинська область – 455 випадків/571 щеплення;
- Дніпропетровська область – 976 випадків/691 щеплення;
- Донецька область – 847 випадків/486 щеплень;
- Житомирська область – 544 випадки/512 щеплень;
- Закарпатська – 208 випадків/472 щеплення;
- Запорізька область – 995 випадків/763 щеплення;
- Івано-Франківська область – 184 випадки/526 щеплень;
- Київська область – 877 випадків/449 щеплень;
- Кіровоградська область – 210 випадків/263 щеплення;
- Луганська область – 304 випадки/231 щеплення;
- Львівська область – 804 випадки/792 щеплення;
- Миколаївська область – 449 випадків/354 щеплення;
- Одеська область – 844 випадки/1 017 щеплень;
- Полтавська область – 807 випадків/656 щеплень;
- Рівненська область – 563 випадки/496 щеплень;
- Сумська область – 700 випадків/506 щеплень;
- Тернопільська область – 357 випадків/325 щеплень;
- Харківська область – 1 333 випадки/562 щеплення;
- Херсонська область – 337 випадків/543 щеплення;
- Хмельницька область – 870 випадків/674 щеплення;
- Черкаська область – 695 випадків/441 щеплення;
- Чернівецька область – 235 випадків/496 щеплень;
- Чернігівська область – 520 випадків/349 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.
Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалась 482 391 людина.
Коронавірус в Україні
Для порівняння станом на 21 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу, загалом – 1 974 118. Госпіталізація знадобилася 4 411 пацієнтам.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 429 людей, за весь час пандемії – 40 796.
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