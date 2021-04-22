16 235 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 904 особи;

летальних випадків – 470;

одужало – 18 831 особа;

здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 990 353 особи;

одужало – 1 533 303 особи;

летальних випадків – 41 266;

проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

14 044 людини щеплено проти Covid-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні.

491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали одну дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 673 випадки/1 329 щеплень;

Вінницька область – 448 випадків/540 щеплень;

Волинська область – 455 випадків/571 щеплення;

Дніпропетровська область – 976 випадків/691 щеплення;

Донецька область – 847 випадків/486 щеплень;

Житомирська область – 544 випадки/512 щеплень;

Закарпатська – 208 випадків/472 щеплення;

Запорізька область – 995 випадків/763 щеплення;

Івано-Франківська область – 184 випадки/526 щеплень;

Київська область – 877 випадків/449 щеплень;

Кіровоградська область – 210 випадків/263 щеплення;

Луганська область – 304 випадки/231 щеплення;

Львівська область – 804 випадки/792 щеплення;

Миколаївська область – 449 випадків/354 щеплення;

Одеська область – 844 випадки/1 017 щеплень;

Полтавська область – 807 випадків/656 щеплень;

Рівненська область – 563 випадки/496 щеплень;

Сумська область – 700 випадків/506 щеплень;

Тернопільська область – 357 випадків/325 щеплень;

Харківська область – 1 333 випадки/562 щеплення;

Херсонська область – 337 випадків/543 щеплення;

Хмельницька область – 870 випадків/674 щеплення;

Черкаська область – 695 випадків/441 щеплення;

Чернівецька область – 235 випадків/496 щеплень;

Чернігівська область – 520 випадків/349 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалась 482 391 людина.

Коронавірус в Україні

Для порівняння станом на 21 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу, загалом – 1 974 118. Госпіталізація знадобилася 4 411 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 429 людей, за весь час пандемії – 40 796.

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