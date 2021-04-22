Вакцина Johnson&Johnson захищає від тяжкого перебігу хвороби і смерті навіть при наявності бразильського і південноафриканського штамів коронавірусу.

За словами головного наукового співробітника J&J Пола Стоффельса, в дослідженнях брали участь 44 325 осіб, з них старше 60 років – 14 672. Результати були однакові як для різного віку учасників дослідження, так і для різних рас і супутніх захворювань.

Дослідження визначили, що вакцина на 85% захищає від важкого і критичного стану.

Вакцина на 85% ефективна проти важкого і критичного перебігу хвороби (67% захисту від середнього і важкого через 14 днів після вакцинації, а також 66% захисту від такого перебігу через 28 днів після вакцинації).

У Південно-Африканській Республіці, де домінує штам, який обходить імунітет, ефективність вакцини трималася на рівні 67% проти помірного і важкого перебігу і 81,7% – проти критичних випадків на 28 день після вакцинації.

Майже такі ж показники були і в Бразилії.

Як кажуть лікарі, фіброзу після Covid-19 можна позбутися. Потрібно багато гуляти на свіжому повітрі і виконувати спеціальні вправи.

Джерело: Nejm