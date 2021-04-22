PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцинація в Україні: потрібно вдвічі більше доз, ніж заплановано

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Аби щепити 70% населення України потрібно 48 млн доз для двох щеплень. А згідно Національного плану вакцинації, до кінця в року в Україну поставлять лише близько 22 млн доз вакцини від Covid-19.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров`я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Він пояснив, що в Національному плані вакцинації вказано, що запланована поставка 22 млн доз вакцин, при тому, що необхідно 48 млн доз.

– Ми не можемо говорити про рівномірність поставок вакцини на місцях. Необхідно більш ніж у два рази збільшити кількість доз вакцин, ніж це зараз заплановано, – підкресли він.

При цьому Ганиченко додав, що також необхідно забезпечити неперервне постачання достатньої кількості вакцин.

– Тобто якщо вся кількість вакцин приїде до кінця поточного року, то просто неможливо буде забезпечити спроможність вакцинувати дуже багато осіб одразу, – сказав він.

Читайте
Коронавірус б'є по серцю: як не допустити ускладнень після хвороби

Крім того, аналітик додав, що згідно з даними соцопитувань, наразі в Україні від 13 млн до 22 млн осіб, які готові вакцинуватися.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що чергова партія вакцини AstraZeneca приїде в Україну 23 квітня.

Джерело: УНІАН

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка