Аби щепити 70% населення України потрібно 48 млн доз для двох щеплень. А згідно Національного плану вакцинації, до кінця в року в Україну поставлять лише близько 22 млн доз вакцини від Covid-19.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров`я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Він пояснив, що в Національному плані вакцинації вказано, що запланована поставка 22 млн доз вакцин, при тому, що необхідно 48 млн доз.

– Ми не можемо говорити про рівномірність поставок вакцини на місцях. Необхідно більш ніж у два рази збільшити кількість доз вакцин, ніж це зараз заплановано, – підкресли він.

При цьому Ганиченко додав, що також необхідно забезпечити неперервне постачання достатньої кількості вакцин.

– Тобто якщо вся кількість вакцин приїде до кінця поточного року, то просто неможливо буде забезпечити спроможність вакцинувати дуже багато осіб одразу, – сказав він.

Крім того, аналітик додав, що згідно з даними соцопитувань, наразі в Україні від 13 млн до 22 млн осіб, які готові вакцинуватися.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що чергова партія вакцини AstraZeneca приїде в Україну 23 квітня.