PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Вперше за останні 13 років в Україні зробили пересадку кісткового мозку дорослому

Вперше за останні 13 років в Україні зробили пересадку кісткового мозку дорослому

Пацієнтом став 18-річний Сашко Цимбалюк із Прикарпаття, якому у грудні минулого року діагностували важку форму апластичної анемії, повідомила журналістка Вікон СТБ Ірина Заславець. Аналізи виявили нездатність кісткового мозку виробляти клітини крові. Хлопець жив завдяки майже щотижневим вливанням компонентів крові. Єдиним варіантом одужати була трансплантація кісткового мозку.

Справжнім рятівником Сашка став його 20-річний брат, який підійшов йому в якості донора.

Забір клітин відбувся 16 березня. Лікарі Київського центру ТКМ проводили його на базі клініки Охматдит, де вже мали досвід подібних операцій дітям і погодилися допомогти.

Читайте
Є тільки одне протипоказання до вакцини від Covid-19 - імунолог

17 березня відбулася безпосередньо трансплантація кісткового мозку дорослому пацієнту від донора. Перша після 13-річної перерви.

На сьогодні є всі підстави вважати операцію успішною. Через 35 днів після трансплантації донорські клітини запрацювали. Завтра, 23 квітня, Сашка Цимбалюка виписують.

Між тим Фактам ICTV стало відомо, що в Україні не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень

Фото Ірини Заславець

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка