Пацієнтом став 18-річний Сашко Цимбалюк із Прикарпаття, якому у грудні минулого року діагностували важку форму апластичної анемії, повідомила журналістка Вікон СТБ Ірина Заславець. Аналізи виявили нездатність кісткового мозку виробляти клітини крові. Хлопець жив завдяки майже щотижневим вливанням компонентів крові. Єдиним варіантом одужати була трансплантація кісткового мозку.

Справжнім рятівником Сашка став його 20-річний брат, який підійшов йому в якості донора.

Забір клітин відбувся 16 березня. Лікарі Київського центру ТКМ проводили його на базі клініки Охматдит, де вже мали досвід подібних операцій дітям і погодилися допомогти.

17 березня відбулася безпосередньо трансплантація кісткового мозку дорослому пацієнту від донора. Перша після 13-річної перерви.

На сьогодні є всі підстави вважати операцію успішною. Через 35 днів після трансплантації донорські клітини запрацювали. Завтра, 23 квітня, Сашка Цимбалюка виписують.

Між тим Фактам ICTV стало відомо, що в Україні не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень

Фото Ірини Заславець