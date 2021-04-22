Триденна комендантська година у Туреччині, підробні вакцини та 2,5 млрд грн для боротьби з пандемією – Факти ICTV зібрали найважливіші новини про коронавірус за 22 квітня.

Україна знов увійшла до топ-3 країн Європи за рівнем смертності від Covid-19.

Перше місце посідає Польща – 740 смертей за добу, Україна на другому – 429 летальних випадків.

У Харкові розгорнули понад 3 тис. додаткових ліжок для пацієнтів з Covid-19, повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За словами Горбунової-Рубан, 560 з них призначені для дітей.

У Чернівецькій області скасували червоний рівень адаптивного карантину, відсьогодні там відновили курсування потягів далекого сполучення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій і додав, що продаж квитків на деякі напрямки вже відкрито.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом і вакцинацію населення.

– Українська система охорони здоров’я додатково отримає 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров’я угоду про позику в рамках проекту екстреного реагування на Covid-19 і вакцинації в Україні, – розповіла заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Коронавірус у світі

У Польщі та Мексиці продавали фальшиві вакцини від коронавірусу, про це повідомила компанія Pfizer.

Речовина, яку продавали під виглядом вакцини у Польщі була ймовірно засобом від зморшок.

Вакцина Johnson&Johnson захищає від тяжкого перебігу коронавірусу на 85%, навіть від бразильського і південноафриканського штамів.

Греція поступово зніматиме карантинні обмеження, з 3 травня відновлять роботу літні тераси ресторанів та кафе, з 10 травня розпочнуть роботу школи.

Туреччина оголосила триденну комендантську годину на свята. Виходити з дому можна лише за нагальної потреби та у проміжок з 10.00 до 17.00.

Карантин в Україні

За оновленою інформацією від МОЗ, 22 квітня до червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

У жовтій зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта регіонів перебувають у помаранчевій.