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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Є тільки одне протипоказання до вакцини від Covid-19 – імунолог

вакцина вакцинація в україні

Якщо у людини є важка алергія на складові вакцини, то щеплення робити не можна. Це єдине протипоказання від щеплення від коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій під час вебінару для педагогів.

Важка алергія – є єдиною поважною причиною відмови від вакцинації від коронавірусної інфекції.

– Вакцина має протипоказання тільки в одному випадку: якщо мова йде про людей з важкими алергічними реакціями на складові вакцини, – зазначив Федір Лапій.

За словами імунолога, хоча подібні реакції зустрічаються досить рідко, все ж таки медики наполягають, щоб після сеансу щеплення людина перебувала в пункті вакцинації не менше півгодини. На випадок непередбачених ситуацій працівники пунктів пройшли відповідний тренінг по наданню першої допомоги при анафілактичному шоці.

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Імунолог також заявив, що вакцина CoronaVac, яку використовують для вакцинації вчителів, продемонструвала свою безпеку при використанні в Бразилії і Туреччини.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, що для вакцінації 70% населення України потрібно в два рази більше доз вакцини, ніж було заплановано раніше

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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