Якщо у людини є важка алергія на складові вакцини, то щеплення робити не можна. Це єдине протипоказання від щеплення від коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій під час вебінару для педагогів.

Важка алергія – є єдиною поважною причиною відмови від вакцинації від коронавірусної інфекції.

– Вакцина має протипоказання тільки в одному випадку: якщо мова йде про людей з важкими алергічними реакціями на складові вакцини, – зазначив Федір Лапій.

За словами імунолога, хоча подібні реакції зустрічаються досить рідко, все ж таки медики наполягають, щоб після сеансу щеплення людина перебувала в пункті вакцинації не менше півгодини. На випадок непередбачених ситуацій працівники пунктів пройшли відповідний тренінг по наданню першої допомоги при анафілактичному шоці.

Імунолог також заявив, що вакцина CoronaVac, яку використовують для вакцинації вчителів, продемонструвала свою безпеку при використанні в Бразилії і Туреччини.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, що для вакцінації 70% населення України потрібно в два рази більше доз вакцини, ніж було заплановано раніше