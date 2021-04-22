Організовані колективи, які мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть отримати щеплення проти Covid-19, швидше, ніж через лист очікування.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Надали можливість організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можливість записати їх в чергу на щеплення проти Covid-19, – зазначив він.

Для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію компанія має виконати ряд умов:

залишити заявку через контакт-центр ( 0 800 60 20 19 );

); визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Ляшко наголосив, що кількість охочих вакцинуватися працівників має бути не менше 50, але слід враховувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

Він також порадив записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку “Дія” чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19, якщо у колективі менше ніж 50 охочих вакцинуватися.

Вакцинація в Україні

За добу вакцинували 14 044 людини щеплено проти Covid-19. А від початку вакцинальної кампанії вакциновано 491 877 людей, з них отримали одну дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

В МОЗ обіцяють, що зовсім скоро ситуація в Україні зміниться, до кінця року планують вакцинувати 70% дорослого населення.

Детальніше про вакцинацію проти Covid-19 читайте на Фактах ICTV.