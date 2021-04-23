Освітній проект щодо безпеки дітей в інтернеті #Stop_sexтинг за підтримки уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби і всеукраїнського оператора Датагруп випускає новий урок для учнів 6-8 класів #Не_ведись – прояви свою стійкість в інтернеті.
Його метою є формування ключових навичок стійкості щодо шкідливого контенту, емоційного відновлення після взаємодії з ним та превенції суїцидальних дій серед дітей як наслідку споживання контенту в інтернеті.
Матеріали для проведення уроку містять презентацію та посібник, які вчителі та батьки можуть завантажити безкоштовно на сайті та провести урок з дітьми.
Куди звертатися по допомогу щодо безпеки в інтернеті?
- Дітям, які потрапили в небезпечну ситуацію в інтернеті, та дорослим – з питань, яким чином убезпечити дітей в мережі, можна звернутися на урядову консультаційну лінію 1545 (далі обрати 3). Здійснювати дзвінки на лінію можна цілодобово, безкоштовно і анонімно.
- У рамках проекту #Stop_sexтинг працює інтернет-портал повідомлень про матеріали, що зображають сексуальне насильство над дітьми: ви можете повідомити про контент сексуального насильства над дітьми, який виявили в інтернеті. Ці повідомлення допомагають захистити дітей та не допустити їх подальшої сексуальної експлуатації.
- В Україні діє чат-бот з метою захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті. Діти і підлітки зможуть отримати інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо їх шантажують в інтернеті й вимагають контент сексуального характеру.
Кожна третя дитина в проводить в інтернеті до п’яти годин щодня.
Джерело: stop_sexтинг