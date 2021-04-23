Освітній проект щодо безпеки дітей в інтернеті #Stop_sexтинг за підтримки уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби і всеукраїнського оператора Датагруп випускає новий урок для учнів 6-8 класів #Не_ведись – прояви свою стійкість в інтернеті.

Його метою є формування ключових навичок стійкості щодо шкідливого контенту, емоційного відновлення після взаємодії з ним та превенції суїцидальних дій серед дітей як наслідку споживання контенту в інтернеті.

Матеріали для проведення уроку містять презентацію та посібник, які вчителі та батьки можуть завантажити безкоштовно на сайті та провести урок з дітьми.

Куди звертатися по допомогу щодо безпеки в інтернеті?

Дітям, які потрапили в небезпечну ситуацію в інтернеті, та дорослим – з питань, яким чином убезпечити дітей в мережі, можна звернутися на урядову консультаційну лінію 1545 (далі обрати 3). Здійснювати дзвінки на лінію можна цілодобово, безкоштовно і анонімно.

У рамках проекту #Stop_sexтинг

В Україні діє чат-бот інструкцію

Кожна третя дитина в проводить в інтернеті до п’яти годин щодня.

Джерело: stop_sexтинг