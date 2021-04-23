PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Безпека в інтернеті: куди дітям звертатися по допомогу

Безпека в інтернеті: куди дітям звертатися по допомогу

Освітній проект щодо безпеки дітей в інтернеті #Stop_sexтинг за підтримки уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби і всеукраїнського оператора Датагруп випускає новий урок для учнів 6-8 класів #Не_ведись – прояви свою стійкість в інтернеті.

Його метою є формування ключових навичок стійкості щодо шкідливого контенту, емоційного відновлення після взаємодії з ним та превенції суїцидальних дій серед дітей як наслідку споживання контенту в інтернеті.

Матеріали для проведення уроку містять презентацію та посібник, які вчителі та батьки можуть завантажити безкоштовно на сайті та провести урок з дітьми.

Читайте
Діти та соцмережі: психолог розповідає, заборонити або дозволити

Куди звертатися по допомогу щодо безпеки в інтернеті?

  • Дітям, які потрапили в небезпечну ситуацію в інтернеті, та дорослим – з питань, яким чином убезпечити дітей в мережі, можна звернутися на урядову консультаційну лінію 1545 (далі обрати 3). Здійснювати дзвінки на лінію можна цілодобово, безкоштовно і анонімно.
  • У рамках проекту #Stop_sexтинг працює інтернет-портал повідомлень про матеріали, що зображають сексуальне насильство над дітьми: ви можете повідомити про контент сексуального насильства над дітьми, який виявили в інтернеті. Ці повідомлення допомагають захистити дітей та не допустити їх подальшої сексуальної експлуатації.
  •  В Україні діє чат-бот з метою захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті. Діти і підлітки зможуть отримати інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо їх шантажують в інтернеті й вимагають контент сексуального характеру.

Кожна третя дитина в проводить в інтернеті до п’яти годин щодня.

Джерело: stop_sexтинг 

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка