Найстрашніша техногенна катастрофа в історії людства, що вибухнула в ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС, завдала нищівного удару не тільки по населенню України та сусідніх країн. Після тієї страшної ночі весь світ став іншим, усвідомивши глобальність і драматичну незворотність ядерних ризиків.

– Легендарні Хіросіма і Нагасакі разом узяті не йдуть ні в яке порівняння із Чорнобилем, – зазначив в інтерв’ю Фактам ICTV старший науковий співробітник Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, кандидат медичних наук Ігор Галущак. – Як з’ясувалося, вибух 4-го енергоблоку викинув в повітря в 500 разів (!) більше радіаційної отрути, ніж в Японії. Хіросіма і Нагасакі сьогодні квітучі, повні життя міста, а в Чорнобильській зоні фахівці не рекомендують жити ще років 800. І це – в кращому випадку. Ось, що таке Чорнобиль, щоб ви розуміли.

Стрімке наростання, особливо в перші 25 років після аварії, випадків онкологічних захворювань свідчило про безпрецедентні за своєю тривалістю наслідки ядерного апокаліпсису. В першу чергу, мова йде про радіаційно-індукований рак щитовидної залози, рак молочної залози на тлі зростання ренально-клітинних епітеліальних пухлин.

Є підстави говорити про практично тотальне погіршення основних показників здоров’я, про зниження народжуваності, про збільшення ускладнень вагітності. Присутня і динаміка наростання тривожних, пов’язаних зі стресом, психосоматичних розладів. Але при цьому на сьогодні немає переконливих даних про наростання радіаційно-індукованих лейкімій, так само, як і щодо радіогенних модифікацій онкології органів шлунково-кишкового тракту і дихальної системи.

За словами Ігоря Галущака, авторитетні експерти МАГАТЕ і ВООЗ в своїх доповідях на міжнародних конференціях, присвячених довгостроковому впливу Чорнобиля на здоров’я людини, чітко окреслюють медичну проблематику в контексті раку щитовидної залози та інших тиреоїдних патологій, психіатричних і психологічних наслідків і ефектів в центральній нервовій системі, репродуктивних і імунологічних ефектів, катаракт, серцево-судинних захворювань.

Якщо говорити про райони, розташовані навколо Чорнобиля, то, за словами вченого, обстановка за минулі 35 років тут мало змінилася. У всякому разі не настільки, щоб можна було хоча б просто почати говорити про заселення цих територій. Суть проблеми полягає в глибокому проникненні радіонуклідів в землю і грунтові води. Іншими словами, на цій землі не можна вирощувати овочі, придатні для вживання. Цією водою можна поїти худобу. Тому що в результаті, радіонукліди потраплять в організм людини і коло трагічним чином замкнеться.

А між тим, за словами Ігоря Галущака, у нас була можливість долучитися до унікального досвіду вчених країни Японії по відродженню отруєних радіацією земель. Було це на початку 2000-х. Під час одного з візитів в Україну з приводу чергової річниці аварії на ЧАЕС знаменитий японський професор Токійського університету доктор Такашима звернувся з офіційною пропозицією до нашої влади виділити йому один гектар “брудної” чорнобильської землі і за грантом самих же японців(!), тобто про фінансування з нашого боку мова не йшла, привезти відповідне обладнання, разом з українськими вченими провести дослідження і очистити грунт від смертоносних ізотопів.

На жаль, цей важливий для нас добрий намір намертво загруз в бюрократичних кабінетах. Чиновники, боячись взяти на себе хоча б частинку відповідальності, поховали ідею під паперовим завалом погоджень і підтверджень. Хоча мова йшла всього лише про гектар зараженої, ні до чого не придатної землі!

– Хочеться думати, – зауважив в кінці бесіди Ігор Галущак, – що якби доктор Такашима приїхав до нас сьогодні, все було б по-іншому.

А між тим Факти ICTV дізналися про подробиці “чорнобильського туризму”. Кому і чому не треба туди їхати.