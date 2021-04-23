Нове дослідження, проведене в Торонто (Канада), показало, що відстрочка введення другої дози вакцини Covid-19 може не тільки підвищити ефективність програм вакцинації, але й мінімізувати кількість нових інфекцій і госпіталізацій.

Для проведення наукового аналізу були обрані вакцини Moderna і Pfizer/BioNTech. Для захисту від коронавірусної інфекції необхідно ввести дві дози препарату з інтервалом в 3-4 тижні.

Після аналізу дослідники виявили, що відстрочка введення другої дози на 9-15 тижнів після першої привела до меншої кількості госпіталізацій, інфекцій і смертей в порівнянні з дотриманням поточних рекомендованих графіків для обох вакцин.

При цьому вчені поспішили заявити, що у них ще немає повної картини ефективності від збільшення розриву між дозами вакцини. Особливо в період поширення нових і більш заразних штамів Covid-19.

В Індії зафіксовано рекордну кількість нових випадків Covid-19.

Джерело: The Weather Channel