Госпіталізація Covid-хворих: підвищений показник у Києві та 16 областях України

В Україні рівень госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. населення у місті Київ та 16 областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Станом на 23 квітня рівень госпіталізацій з Covid-19 перевищено Києві та Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Зайнятість ліжок у Києві з визначеним показником 65% становить 65,2%.

Водночас найвищий показник госпіталізацій зафіксовано у Хмельницькій області – 103,6 на 100 тис. населення, Черкаській – 89,1, Чернігівській – 87,7 та Сумській – 82,5 – областях.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем – в Одеській області (68,2%), Донецькій (67,9%) – при визначеному показнику 65%.

Карантин в Україні

Карантин в Україні можуть продовжити й після 30 червня. За словами міністра кабінету міністрів Олега Немчінова, Київ та Київська область найближчим часом можуть вийти з червоної зони.

Однак ухвалять таке рішення лише тоді, коли будуть відповідні для цього показники.

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