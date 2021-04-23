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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Імунітет після Covid-19 може зберігатися мінімум 12 місяців – дослідження

Коронавірус

Більшість людей, які одужали після коронавірусу, мінімум на рік захищені від повторного зараження.

Про це повідомили науковці з Фарерських островів, які провели загальнонаціональне дослідження за участю тих, що заразилися у двох хвилях інфекції – навесні і восени 2020 року (172 і 233 пацієнти).

Вони оцінили рівні IgG-антитіл до S-білка коронавірусу та з’ясували, що у людей з обох груп знижувався рівень IgG. Під час парного порівняння рівень антитіл активно знижувався приблизно до сьомого місяця, а потім процес зниження сповільнився.

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Науковці також наголосили, що поки невідомо, яку роль відіграє клітинний імунітет, і яку – антитільний. Тому вони збирають додаткові дані та вивчають їх детальніше.

За результатами дослідженя, люди, які перенесли коронавірусу, ймовірно, можуть бути захищені від повторного інфікування принаймні упродовж 12 місяців після появи симптомів.

– Ми вважаємо, що наші результати можуть покращити розуміння природного імунітету та очікуваної стійкості імунних відповідей проти SARS-CoV-2, – зазначили науковці.

Нещодавно у США вчені з Техаського університету A & M виявили новий штам коронавірусу BV-1, який невразливий для деяких нейтралізуючих антитіл.

Експерти вже повідомили відповідну інформацію про послідовність геному BV-1 в глобальну базу геномних даних вірусів грипу і коронавірусу GISAID.

Джерело: medRxiv

Фото: Dreamstime

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