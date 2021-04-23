Станом на ранок 23 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 1 269 осіб.
З початку пандемії у столиці зафіксовано вже 188 869 випадків Covid-19.
За минулу добу у Києві провели 1 329 щеплень від коронавірусу.
Коронавірус у Києві – хто захворів
- 936 жінок віком від 18 до 91 років;
- 661 чоловік віком від 18 до 92 років;
- 38 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
За добу 45 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19, за весь період – 4386.
Водночас вилікуватися вдалося уже 119 101 мешканцю Києва, за добу одужало 1 298 осіб.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.