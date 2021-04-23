Станом на ранок 23 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 1 269 осіб.

З початку пандемії у столиці зафіксовано вже 188 869 випадків Covid-19.

За минулу добу у Києві провели 1 329 щеплень від коронавірусу.

Коронавірус у Києві – хто захворів

936 жінок віком від 18 до 91 років;

661 чоловік віком від 18 до 92 років;

38 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

За добу 45 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19, за весь період – 4386.

Водночас вилікуватися вдалося уже 119 101 мешканцю Києва, за добу одужало 1 298 осіб.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: