МОЗ перевірить три області України через порушення алгоритму вакцинації

Міністерство охорони здоров’я проведе моніторинговий візит до Харківської, Одеської та Запорізької областей, які до кінця не використали індійські вакцини від Covіd-19 AstraZeneca/Covishield із першої партії.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня.

– Хотів би передати публічний привіт трьом головам департаментів охорони здоров’я, зокрема Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцину з першої партії AstraZeneca/Covishield, – зазначив він.

Ляшко додав, що завданням міністерства було використати всю вакцину з першої партії до 9-15 квітня. Але у цих трьох областях є залишки вакцини, які не використовуються. Тому наступного тижня там проведуть моніторингові візити для оцінки потенційних проблем.

В Україні з початку вакцинальної кампанії щеплення від коронавірусу отримали 508 044 людини.

23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини Astrazeneca виробництва Південної Кореї. В областях буде 1 950 пунктів щеплення для використання цього препарату. Найбільше в Дніпропетровській області – 204. Найменше в Запорізькій області – 29.

Партію препарату використають для пріорітетних груп населення. Також щеплення отримають ті, кому мають зробити щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca.