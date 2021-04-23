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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

МОЗ перевірить три області України через порушення алгоритму вакцинації

щеплення, дифтерія, вакцинація

Міністерство охорони здоров’я проведе моніторинговий візит до Харківської, Одеської та Запорізької областей, які до кінця не використали індійські вакцини від Covіd-19 AstraZeneca/Covishield із першої партії.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня.

– Хотів би передати публічний привіт трьом головам департаментів охорони здоров’я, зокрема Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцину з першої партії AstraZeneca/Covishield, – зазначив він.

Ляшко додав, що завданням міністерства було використати всю вакцину з першої партії до 9-15 квітня. Але у цих трьох областях є залишки вакцини, які не використовуються. Тому наступного тижня там проведуть моніторингові візити для оцінки потенційних проблем.

В Україні з початку вакцинальної кампанії щеплення від коронавірусу отримали 508 044 людини.

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23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини Astrazeneca виробництва Південної Кореї. В областях буде 1 950 пунктів щеплення для використання цього препарату. Найбільше в Дніпропетровській області – 204. Найменше в Запорізькій області – 29.

Партію препарату використають для пріорітетних груп населення. Також щеплення отримають ті, кому мають зробити щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca.

Фото: Dreamstime

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