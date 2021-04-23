Три роки тому Ілон Маск презентував свій новий стартап Neuralink, мета якого – створити симбіоз людського мозку зі штучним інтелектом. Цьогоріч українець Євген Пуля запропонував інноваційний стартап, який зможе працювати з мозком людини, без хірургічного втручання.

Про старт виробництва медичних нанотехнологій автор проекту розповів в інтерв’ю виданню Обозреватель.

Вже найближчим часом в Україні з’являться кванто-хвильові технології, які здатні лікувати багато захворювань. Такі як, хвороба Альцгеймера, ДЦП, аутизм, розсіяний склероз, депресія і багато інших.

Для лікування захворювань, з якими поки не може впоратися сучасна медицина, буде використовуватися шолом неінвазивної стимуляції глибоких ділянок мозку. Під час роботи використовується ультразвук та інтерференційно спрямоване електромагнітне поле. За допомогою такого шолома можна усувати безліч патологій.

– Я хочу запропонувати світові неінвазивну, глибоку і правильну стимуляцію мозку. Прилад зможе навіть допомагати концентрації уваги, покращувати зір, збільшувати швидкість обробки інформації нейронами, сприяти регенерації рецепторів. Такими розробками займаються приватні компанії Європи і Кореї. А міністерство оборони США – вірніше, відділ розробок DARPA – вже давно працює з подібними технологіями, щоб поліпшити когнітивні функції солдат, зробити їх “суперменами”, – повідомив журналістам Євген Валерійович.

Фінансист Пуля зізнався, що найскладніше – це зробити детальну 3D-візуалізацію мозку в реальному часі. Ультразвукові датчики треба направити в потрібні точки, щоб хвилі інтерферувати. Щоб реалізувати проект, автори стартапу брали консультації у кращих нейробіологів світу.

– Ніхто поки не реалізував такий прилад. Ми зустрічали окремі прилади для стимуляції однієї-двох зон мозку – це громіздко і вимагає магнітно-резонансного томографа, це налаштування по 30, а то і по 60 хвилин. Ми ж розробляємо автоматизовані датчики, які можуть охопити 10-15 зон мозку. Зрозуміло, що попереду ще багато досліджень, чекайте публікацій в Science і Nature, – розповів Євген Пуля.

Крім того, в розробці українського інвестора також ряд приладів, які впливають на організм різними електромагнітними полями. Зокрема, біофотонова модуляція ближнім світлом і дальнім інфрачервоним світлом, з круговою поляризацією фотонів.

Штучний інтелект

Наприкінці минулого року в Японії штучний інтелект розробив медикамент, що стало першим таким випадком в історії.

Перебіг розробки контролювала фармацевтична компанія Sumitomo Dainippon Pharma. Нейромережа автоматично аналізувала генетичні дані пацієнтів і знаходила молекули, які можуть бути використані в ліках.