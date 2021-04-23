Нова партія вакцин, святкування Великодню і надзвичайний стан в Японії – Факти ICTV зібрали головні новини про пандемію за 23 квітня.

До України прибули понад 367 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

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Цю партію країна отримала в рамках глобальної ініціативи COVAX, повідомили у МОЗ.

Адаптивний карантин можуть продовжити і після 30 червня, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Також, за словами Немчінова, Київ та Київська область найближчим часом можуть вийти з червоної зони.

МОЗ затвердив перелік рекомендацій щодо дотримання карантину в Україні на період святкування Великодня 2021.

Відвідувати громадські місця можна лише за умови використання захисних засобів та дотримання соціальної дистанції. У приміщеннях має знаходитись 1 людина на 4 кв. м.

Також Міністерство охорони здоров’я перевірить Харківську, Одеську та Запорізьку області, які до кінця не використали вакцини AstraZeneca/Covishield із першої партії.

Про проведення моніторингового візиту повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Коронавірус у світі

У чотирьох префектурах Японії запроваджують надзвичайний стан, щоб запобігти поширенню мутованих штамів коронавірусу.

Надзвичайний стан діятиме з 25 квітня по 11 травня у Токіо, Осака, Кіото і Хего.

У Австралії пройдуть випробування генетично модифікованої аденовірусної вакцини проти Covid-19 у вигляді назального спрею.

Препарат тестуватимуть на людях, які не мають в анамнезі порушень, пов’язаних із тромбозом.

В Індії зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу та смертей.

За добу зафіксували 332 730 заражень і 2 263 летальних випадки.

Також у індійському містечку Вірарі сталася пожежа у відділень із хворими на Covid-19, щонайменше 13 людей загинули.

Поширення коронавірусу

Станом на 23 квітня, кількість хворих на коронавірус у світі становить 145 402 598 осіб, за час пандемії зафіксували понад 3 млн летальних випадків.

Подолати хворобу вдалося вже понад 123,5 млн людей.