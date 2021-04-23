Четверту хвилю Covid-19 прогнозують на осінь 2021 року, але її можна уникнути. Таку думку висловив лікар-імунолог Борис Донський в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, чергової хвилі коронавірусу, можна буде уникнути завдяки імунізації українців. Тобто необхідно прищепити достатню кількість людей.

У той же час Донський не виключає, що до осені в Україні можуть з’явитися нові штами коронавірусу.

– Тому, якщо вакцинація буде активною, а нові штами Covid-19 не з’являться, то на осінь я б не дивився так песимістично, – сказав він.

Медик зазначив, що якщо до кінця року в Україні вакцинують 22 мільйони людей, як і заплановано урядом, то цієї кількості вистачить для того, аби виробився колективний імунітет.

Але Донський сумнівається в оптимістичних планах по імунізації.

– Є певні сумніви в реалістичності цієї цифри, оскільки за 2 місяці прищепили менш ніж півмільйона людей. Тому, я не знаю, як можна буде організувати 22 мільйони, – сказав він.

Але імунолог переконаний, що якщо зробити щеплення хоча б 10 мільйонам осіб з різних регіонів, то четвертої хвилі може і не бути.

Вчені з Університету Глазго, в рамках програми скринінгу популяції кішок в Великобританії, зафіксували два випадки передачі коронавірусу від людини домашній кішці.