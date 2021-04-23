Вакцина від коронавірусу AstraZeneca викликає тромбоз дуже рідко. Лише один зі 100 тис. пацієнтів може скаржитися на таку побічну реакцію. Про це за результатами дослідження повідомила Європейська агенція з лікарських засобів (EMA).

За даними європейського регулятора, користь препарату продовжує перевищувати ризики. Вакцина запобігає госпіталізаціям, складному перебігу Covid-19 та смерті.

– Побічні ефекти у більшості випадків, як правило, легкі або помірні та минають протягом декількох днів. Найбільш серйозними побічними ефектами є дуже рідкісні випадки незвичних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів, які, за оцінками, трапляються в одного зі 100 тис. щеплених людей, – йдеться у повідомлені ЕМА.

Експерти рекомендують одразу звертатися за допомогою медиків за наявності симптомів.

Тромбоз після вакцини Johnson & Johnson

Нещодавно Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) встановила зв’язок розвитку тромбозу після вакцинації Johnson & Johnson.

Попри це, регулятор підкреслив, що такі випадки є дуже рідкісними, тому препарат можна використовувати й надалі.

Джерело: European Medicines Agency