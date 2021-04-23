Вакцина від коронавірусу AstraZeneca викликає тромбоз дуже рідко. Лише один зі 100 тис. пацієнтів може скаржитися на таку побічну реакцію. Про це за результатами дослідження повідомила Європейська агенція з лікарських засобів (EMA).
За даними європейського регулятора, користь препарату продовжує перевищувати ризики. Вакцина запобігає госпіталізаціям, складному перебігу Covid-19 та смерті.
– Побічні ефекти у більшості випадків, як правило, легкі або помірні та минають протягом декількох днів. Найбільш серйозними побічними ефектами є дуже рідкісні випадки незвичних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів, які, за оцінками, трапляються в одного зі 100 тис. щеплених людей, – йдеться у повідомлені ЕМА.
Експерти рекомендують одразу звертатися за допомогою медиків за наявності симптомів.
Тромбоз після вакцини Johnson & Johnson
Нещодавно Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) встановила зв’язок розвитку тромбозу після вакцинації Johnson & Johnson.
Попри це, регулятор підкреслив, що такі випадки є дуже рідкісними, тому препарат можна використовувати й надалі.
Джерело: European Medicines Agency