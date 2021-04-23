Одним із перших овочів, що з’являються навесні, є редис, яскраво малинові корінці якого збуджують апетит і піднімають настрій. Запах салату з редискою не можна порівняти ні з чим. Це запах весни.

Про те, чому потрібно обов’язково їсти редиску у весняний період, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.

– Багато людей відчувають навесні втому, слабкість, ходять мляві як сонні мухи, а все від нестачі вітамінів і мікроелементів, які було витрачено взимку, – каже лікар. – Цієї зими ми відчували великий стрес через коронавірус, локдаун, безгрошів’я та безробіття, внаслідок чого наш організм виснажився, розтратив усе, що накопичив за минуле літо й осінь.

Настав час підзарядити батарейки. Природа мудра, саме зараз і з’являється редис. Загляньмо ж усередину цього овочу і подивімося, чому він такий важливий для організму.

Так от, магній, який міститься в редисці, найкраще впорається з утомою. Він додає сил і енергії, передає нервові імпульси серцю, завдяки чому воно ритмічно скорочується. Магній бере участь у процесі скорочення та розслаблення м’язів. Саме він допомагає позбутися судом.

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При дефіциті магнію погіршується пам’ять, сповільнюється мислення, розсіюється увага. Помітили ці явища у себе? Їжте редиску.

Є теорія, що для лікування будь-якого органу потрібно вживати схожий на нього продукт: волоський горіх для мозку, боби для нирок тощо. Якщо вірити в це, то для серця редис – якраз воно. За формою нагадує серце, і колір відповідний.

Так от, редис – джерело калію, який є незамінним для серцево-судинної системи. Він забезпечує нормальний серцевий ритм, правильне скорочення міокарда і підтримує водно-сольовий обмін. Редиска містить 10% добової норми калію.

Редис незамінний у харчуванні людей з діабетом. Марганець у його складі посилює дію інсуліну й підтримує нормальний рівень холестерину в крові. Цей мікроелемент допомагає засвоювати організму жири та мідь. Адже брак міді призводить до остеопорозу, порушень росту і знижує опір інфекціям.

Ну і, звісно, вітамін С (аскорбінова кислота). Його кількість у редисці зашкалює. Він зміцнює стінки судин, впливає на синтез гормонів, бере участь у кровотворенні, нормалізує проникність капілярів. Аскорбінка допомагає протистояти стресам, уповільнює старіння. Завдяки вітаміну С на стінках судин не відкладаються холестеринові бляшки, тому що він зупиняє запалення.

Також у редисці є й інші корисні речовини. Однак занадто захоплюватися цим овочем не варто: можна заробити подразнення слизової шлунка. Все добре в міру.

Є чимало речей, завдяки яким можна посилити імунітет. Серед них овочі, фрукти й багато інших продуктів харчування.