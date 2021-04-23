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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

У світі вже зробили майже млрд щеплень від Covid-19

вакцина

У світі вже зробили 966 млн щеплень від коронавірусу. Найближчими днями кількість зроблених щеплень від Covid-19 у світі перевищить один мільярд. 

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За підрахунками Bloomberg, темпи вакцинації на 23 квітня складають близько 16 млн щеплень на добу. Очікується, що поріг в один мільярд щеплень буде подолано вже на цих вихідних.

При цьому кількість повністю щеплених людей зараз значно менше цього числа, оскільки більшість отримали тільки першу дозу вакцини від коронавірусу. Скільки людей отримали дві дози – не уточнюється.

Досягнення рівня в 10 млрд зроблених щеплень буде свідчити, що вакциновано три чверті населення планети. За даними агентства, на це потрібно 21 місяць. Після цього темпи вакцинації знизяться, тому що треба буде переконувати тих, хто скептично ставиться до щеплень.

Вакцинація в Україні 

В Україні вакцинація від коронавірусу стартувала в лютому і триває донині. 

За минулу добу щеплення зробили 16 169 осіб, а за весь час прищеплювальної кампанії – 508 046. При цьому лише п’ять осіб отримали дві дози вакцини. 

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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