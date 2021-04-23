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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

У травні – AstraZenecа, у червні – Pfizer: які вакцини отримає Україна у межах COVAX

вакцинація

У МОЗ України повідомили, скільки ще доз вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX має отримати Україна найближчим часом.

Про це під час брифінгу 23 квітня повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– До кінця травня очікуємо наступне постачання 1 млн 400 тис. доз AstraZeneca, до кінця червня – 950 тис. доз Pfizer, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас він прокоментував доправлення до України партії вакцини від AstraZenecа 23 квітня. За його словами, речовина виробництва Південної Кореї за складом є такою ж, як і препарат Covishield, виготовлений в Індії.

– Усі вакцини AstraZenecа, незалежно від країни-виробника, це один і той же продукт, вироблений за однією і тією ж технологією та є взаємозамінним. Ідентичний склад, одна вакцина, вона може чергуватися під час проведення щеплення, – додав він.

Джерело: МОЗ

Фото: Getty Images

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