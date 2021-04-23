У травні – AstraZenecа, у червні – Pfizer: які вакцини отримає Україна у межах COVAX

У МОЗ України повідомили, скільки ще доз вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX має отримати Україна найближчим часом.

Про це під час брифінгу 23 квітня повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– До кінця травня очікуємо наступне постачання 1 млн 400 тис. доз AstraZeneca, до кінця червня – 950 тис. доз Pfizer, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас він прокоментував доправлення до України партії вакцини від AstraZenecа 23 квітня. За його словами, речовина виробництва Південної Кореї за складом є такою ж, як і препарат Covishield, виготовлений в Індії.