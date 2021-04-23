В Україну поставили другу партію вакцини від Covid-19 компанії AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це вакцина південнокорейського виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Літак з вакциною прибув в аеропорт Жуляни в Києві близько 8.45. Нова партія складається з 367 тис. доз вакцини.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 367 тис. поставлених доз вакцини використають у пунктах щеплень відповідно до етапів дорожньої карти.

Ще 20 квітня в Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca. Поставку препарату очікували 22 квітня, проте терміни змінилися.

Вакцинувати людей в Україні почали 24 лютого саме препаратом AstraZeneca Covishield. Речовина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca.

Попередні результати третьої фази клінічних випробувань препарату у США показали, що ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років – 80%.

У МОЗ попередили, що протипоказаного щеплюватися цією вакциною людям, які мають ослаблений імунітет, супутні захворювання, які супроводжуються лихоманкою, тромбоцитопенію або порушення згортання крові та підвищену чутливість до речовини вакцини, яка зазначена в інструкції до препарату.

16 квітня Україна отримала перші 117 тис. доз вакцини американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech від COVAX. Препарат розрахований для людей, які перебувають у будинках для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби.