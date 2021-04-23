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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

В Австралії випробують на людях вакцину-спрей проти Covid-19

Спрей від нежитю

В Австралії відбудеться перше клінічне випробування на людях генетично модифікованої аденовірусної вакцини проти Covid-19 у вигляді назального спрею.

Із проханням провести дослідження першої фази до офісу регулятора генних технологій звернулась організація Avance Clinical від імені американської компанії Tetherex Pharmaceuticals Corporation.

Випробування хочуть провести з червня до вересня на чоловіках та жінках у віці від 18 до 55 років, які не мають в анамнезі порушень, пов’язаних із тромбозом.

Компанія пропонує використовувати генетичну модифікацію для запобігання розмноження коронавірусу та вставити ген, що кодує білок-спайку Sars-Cov-2, щоб допомогти людям виробляти антитіла проти Covid-19.

Повідомляється, що аденовіруси, модифіковані для назального спрею, є перспективним напрямком для другого покоління вакцин Covid, що потенційно дозволяє проводити профілактику за допомогою спреїв з менш жорсткими вимогами до охолодження. Вводити такий препарат можна навіть удома.

Вакцина-спрей від Covid-19

У лютому цього року стало відомо, що індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину-спрей від Covid-19, що не потребує уколів або інших болісних маніпуляцій.

Компанія збиралась випробувати спрей на 75 добровольцях. Якщо все пройде успішно, то препарат зможе забезпечити імунітет для великої кількості населення за дуже короткий термін.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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