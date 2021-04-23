В Австралії відбудеться перше клінічне випробування на людях генетично модифікованої аденовірусної вакцини проти Covid-19 у вигляді назального спрею.

Із проханням провести дослідження першої фази до офісу регулятора генних технологій звернулась організація Avance Clinical від імені американської компанії Tetherex Pharmaceuticals Corporation.

Випробування хочуть провести з червня до вересня на чоловіках та жінках у віці від 18 до 55 років, які не мають в анамнезі порушень, пов’язаних із тромбозом.

Компанія пропонує використовувати генетичну модифікацію для запобігання розмноження коронавірусу та вставити ген, що кодує білок-спайку Sars-Cov-2, щоб допомогти людям виробляти антитіла проти Covid-19.

Повідомляється, що аденовіруси, модифіковані для назального спрею, є перспективним напрямком для другого покоління вакцин Covid, що потенційно дозволяє проводити профілактику за допомогою спреїв з менш жорсткими вимогами до охолодження. Вводити такий препарат можна навіть удома.

Вакцина-спрей від Covid-19

У лютому цього року стало відомо, що індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину-спрей від Covid-19, що не потребує уколів або інших болісних маніпуляцій.

Компанія збиралась випробувати спрей на 75 добровольцях. Якщо все пройде успішно, то препарат зможе забезпечити імунітет для великої кількості населення за дуже короткий термін.