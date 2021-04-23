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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Індії зафіксовано рекордну кількість нових випадків Covid-19

В Індії зафіксовано рекордну кількість нових випадків Covid-19

У п’ятницю, 23 квітня, Індія, друга за чисельністю населення країна в світі, повідомила про 332 730 нових випадки зараження коронавірусом.

У тому числі – рекордні 2 263 смертельні випадки в результаті зараження вірусом.

Лікарні на півночі і заході Індії, включно зі столицею Нью-Делі, повністю зайняті і у них закінчується запас кисню для інфікованих Covid-19.

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Високопоставлений лідер Конгресу Індії Рахул Ганді вже заявив, що уряд несе відповідальність за поточну кризу в країні.

– Кисню в лікарнях все менше, а відсутність ліжок у відділеннях інтенсивної терапії є причиною багатьох смертей від коронавірусу, – написав він у Twitter.

Новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували в Індії, містить одразу дві мутації, які допомагають йому кріпитися до клітин людини.

Джерело: Al Jazeera

Фото: Pixabay

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