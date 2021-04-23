В Україні від Covid-19 вакцинуватимуть компанії, незалежно від форми власності

В Україні не існує обмежень щодо вакцинації проти Covid-19 компаній різних форм власності, державних чи комунальних.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня.

– Згідно з національним планом з імунопрофілактики, ми вакцинуємо всіх українців безоплатно до кінця 2021 року. Записуватися можуть колективи, у яких понад 50 охочих вакцинуватися, щоб спростити процес імунізації. Мобільна бригада виїжджає на місце і проводить щеплення, – зазначив він.

За словами лікаря, колективи щеплюватимуть тією вакциною, яка буде більш доречною у конкретний період. Це будуть вакцини, які зареєстровані та доставлені в Україну або за кошти державного бюджету, або в рамках глобальної ініціативи COVAX відповідно до етапів, які визначені у дорожній карті.

Ляшко додав, що зараз тільки розпочали процес формування черги на вакцинацію компаній. Так, вже записалися 84 компанії. Надалі все залежатиме від дотримання графіків постачання вакцин на територію України, які визначені у національному плані імунопрофілактики до кінця 2021 року.

Нещодавно в Україні організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, надали можливість записати їх в чергу на щеплення проти Covid-19. Про те, як компанії записатися в чергу на вакцинацію, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Запорізька ОДА