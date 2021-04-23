PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

В Україні за добу понад 400 смертей від Covid-19, захворіли 14 277 людей

коронавірус в україні

Станом на 23 квітня коронавірус підтвердили ще у 14 277 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 004 630. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

За добу одужали 18 964 людини, повністю подолали хворобу 1 552 267 українців. До лікарень потрапили ще 3 728 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 41 700 хворих, за добу зафіксували 434 нових летальних випадки.

За добу провели 95 740 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген – 36 075).

Читайте
Четверту хвилю коронавірусу варто очікувати восени - Радуцький

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Водночас за минулу добу щеплення від Covid-19 зробили 16 169 людей, від початку вакцинальної кампанії – 508 046. З них отримали одну дозу – 508 044 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – пятеро (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • Київ – 1 269 випадків/1 679 щеплень;
  • Вінницька область – 259 випадків/478 щеплень;
  • Волинська область – 509 випадків/534 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 1 296 випадків/1 453 щеплення;
  • Донецька область – 807 випадків/352 щеплення;
  • Житомирська область – 420 випадків/392 щеплення;
  • Закарпатська – 87 випадків/791 щеплення;
  • Запорізька область – 839 випадків/1 084 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 147 випадків/436 щеплень;
  • Київська область – 922 випадки/646 щеплень;
  • Кіровоградська область – 199 випадків/335 щеплень;
  • Луганська область – 244 випадки/311 щеплень;
  • Львівська область – 926 випадків/859 щеплень;
  • Миколаївська область – 383 випадки/477 щеплень;
  • Одеська область – 658 випадків/837 щеплень;
  • Полтавська область – 621 випадок/616 щеплень;
  • Рівненська область – 538 випадків/542 щеплення;
  • Сумська область – 382 випадки/454 щеплення;
  • Тернопільська область – 372 випадки/350 щеплень;
  • Харківська область – 1 137 випадків/918 щеплень;
  • Херсонська область – 287 випадків/499 щеплень;
  • Хмельницька область – 640 випадків/720 щеплень;
  • Черкаська область – 698 випадків/537 щеплень;
  • Чернівецька область – 250 випадків/606 щеплень;
  • Чернігівська область – 387 випадків/263 щеплення.

коронавірус в україні 23 квітня

Для порівняння, 22 квітня коронавірус в Україні підтвердили у 16 235 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 990 353 хворих.

Від Covid-19 станом на 22 квітня померли 470 людей, одужав за добу 18 831 хворий.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка