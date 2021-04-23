Станом на 23 квітня коронавірус підтвердили ще у 14 277 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 004 630. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

За добу одужали 18 964 людини, повністю подолали хворобу 1 552 267 українців. До лікарень потрапили ще 3 728 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 41 700 хворих, за добу зафіксували 434 нових летальних випадки.

За добу провели 95 740 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген – 36 075).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Водночас за минулу добу щеплення від Covid-19 зробили 16 169 людей, від початку вакцинальної кампанії – 508 046. З них отримали одну дозу – 508 044 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ятеро (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 269 випадків/1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/263 щеплення.

Для порівняння, 22 квітня коронавірус в Україні підтвердили у 16 235 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 990 353 хворих.

Від Covid-19 станом на 22 квітня померли 470 людей, одужав за добу 18 831 хворий.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.