Станом на 23 квітня коронавірус підтвердили ще у 14 277 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 004 630. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.
За добу одужали 18 964 людини, повністю подолали хворобу 1 552 267 українців. До лікарень потрапили ще 3 728 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 41 700 хворих, за добу зафіксували 434 нових летальних випадки.
За добу провели 95 740 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген – 36 075).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській області (1 296), Києві (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
Водночас за минулу добу щеплення від Covid-19 зробили 16 169 людей, від початку вакцинальної кампанії – 508 046. З них отримали одну дозу – 508 044 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ятеро (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Київ – 1 269 випадків/1 679 щеплень;
- Вінницька область – 259 випадків/478 щеплень;
- Волинська область – 509 випадків/534 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 296 випадків/1 453 щеплення;
- Донецька область – 807 випадків/352 щеплення;
- Житомирська область – 420 випадків/392 щеплення;
- Закарпатська – 87 випадків/791 щеплення;
- Запорізька область – 839 випадків/1 084 щеплення;
- Івано-Франківська область – 147 випадків/436 щеплень;
- Київська область – 922 випадки/646 щеплень;
- Кіровоградська область – 199 випадків/335 щеплень;
- Луганська область – 244 випадки/311 щеплень;
- Львівська область – 926 випадків/859 щеплень;
- Миколаївська область – 383 випадки/477 щеплень;
- Одеська область – 658 випадків/837 щеплень;
- Полтавська область – 621 випадок/616 щеплень;
- Рівненська область – 538 випадків/542 щеплення;
- Сумська область – 382 випадки/454 щеплення;
- Тернопільська область – 372 випадки/350 щеплень;
- Харківська область – 1 137 випадків/918 щеплень;
- Херсонська область – 287 випадків/499 щеплень;
- Хмельницька область – 640 випадків/720 щеплень;
- Черкаська область – 698 випадків/537 щеплень;
- Чернівецька область – 250 випадків/606 щеплень;
- Чернігівська область – 387 випадків/263 щеплення.
Для порівняння, 22 квітня коронавірус в Україні підтвердили у 16 235 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 990 353 хворих.
Від Covid-19 станом на 22 квітня померли 470 людей, одужав за добу 18 831 хворий.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.