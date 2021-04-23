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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцина проти малярії показала ефективність 77% — вчені

Вакцина проти малярії показала ефективність 77% — вчені

Вакцина проти малярії довела свою ефективність на 77% на ранніх клінічних випробуваннях і може стати серйозним проривом в боротьбі з цією хворобою.

Вчені з Оксфордського університету провели дослідження за участю 450 дітей, яким зробили щеплення. Серйозних побічних ефектів дослідники не зафіксували.

Так, вакцина від малярії була визнана безпечною і показала “високий рівень ефективності” протягом 12 місяців спостереження.

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Для підтвердження результатів в чотирьох африканських країнах тепер будуть проведені більш масштабні клінічні випробування за участю майже 5 000 дітей.

Відзначимо, що малярія вбиває більше 400 000 людей за рік, в основному дітей в країнах Африки на південь від Сахари.

Діти і дорослі однаково схильні до зараження коронавірусом.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

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