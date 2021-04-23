На сьогоднішній день 5 374 276 ізраїльтян (57,79% населення) отримали принаймні одну дозу вакцини від Covid-19, 5 005 418 осіб (53,83% населення) отримали дві дози.

Згідно з даними, опублікованими Міністерством охорони здоров’я Ізраїлю, в країні було діагностовано всього 129 нових випадків коронавірусної хвороби.

Приблизно 0,4% тестів, проведених в четвер, дали позитивні результати в порівнянні з 0,2% напередодні. Це найнижчий рівень з 4 березня 2020 року.

В даний час в Ізраїлі зареєстровано всього 1 897 активних випадків зараження вірусом, 257 осіб знаходяться на лікуванні в клініках.

19 квітня Ізраїль закрив два останні відділення для хворих на Covid-19.

Джерело: Israel National News