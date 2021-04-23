Вчені з Університету Глазго, в рамках програми скринінгу популяції кішок в Великобританії, зафіксували два випадки передачі коронавірусу від людини домашній кішці.

Кішки різних порід жили в різних сім’ях і у них були виявлені респіраторні симптоми: від легкої до важкої форми захворювання.

Дослідники вважають, що обидва домашніх улюбленці були інфіковані їх власниками, у яких були симптоми Covid-19 до того, як кішки захворіли.

У зв’язку з цим, експерти рекомендують власникам домашніх тварин, у яких підтверджено коронавірус або є специфічні симптоми, уникати тісного контакту зі своїми кішками, поки вони повністю не одужають.

Раніше Факти ICTV писали, як допомогти тваринам після жорстокого поводження. Насамперед необхідно проконтролювати, щоб поліція приїхала на місце події і склала протокол, а також можна зателефонувати до Служби порятунку тварин.