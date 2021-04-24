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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

12 711 випадків Covid-19 за добу: в Україні не поліпшується епідситуація

дети, коронавирус

24 квітня 2021 року в Україні підтвердили 2 017 341 випадок коронавірусу. У країні не поліпшується епідситуація, за останню добу – 12 711 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 532 дитини та 230 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 42 092 особи, за добу – 392. Одужати вдалося 1 565 954 українцям, за день – 13 687.

За час пандемії в Україні провели 9 214 479 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 40 734.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 522 385 людей щеплено від вірусу, за добу – 14 339.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 268), Харківській (964) та Одеській (841) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 332 випадки/494 щеплення;
  • Волинська область – 346 випадків/325 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 268 випадків/1 108 щеплень;
  • Донецька область – 754 випадки/655 щеплень;
  • Житомирська область – 288 випадків/357 щеплень;
  • Закарпатська – 219 випадків/657 щеплень;
  • Запорізька область – 621 випадок/1 128 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 123 випадки/383 щеплення;
  • Київська область – 815 випадків/406 щеплень;
  • Кіровоградська область – 197 випадків/299 щеплень;
  • Луганська область – 255 випадків/316 щеплень;
  • Львівська область – 747 випадків/673 щеплення;
  • Миколаївська область – 299 випадків/382 щеплення;
  • Одеська область – 841 випадок/948 щеплень;
  • Полтавська область – 641 випадок/255 щеплень;
  • Рівненська область – 518 випадків/497 щеплень;
  • Сумська область – 370 випадків/147 щеплень;
  • Тернопільська область – 268 випадків/284 щеплення;
  • Харківська область – 964 випадки/1 353 щеплення;
  • Херсонська область – 201 випадок/417 щеплень;
  • Хмельницька область – 479 випадків/719 щеплень;
  • Черкаська область – 592 випадки/300 щеплень;
  • Чернівецька область – 166 випадків/550 щеплень;
  • Чернігівська область – 380 випадків/336 щеплень.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 23 квітня, в Україні підтвердили 2 004 630 випадків хвороби.

Нових хворих – 14 277 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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