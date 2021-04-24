24 квітня 2021 року в Україні підтвердили 2 017 341 випадок коронавірусу. У країні не поліпшується епідситуація, за останню добу – 12 711 нових хворих.
З-поміж нових випадків – 532 дитини та 230 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померло 42 092 особи, за добу – 392. Одужати вдалося 1 565 954 українцям, за день – 13 687.
За час пандемії в Україні провели 9 214 479 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 40 734.
Вакцинація в Україні
З початку вакцинальної кампанії в Україні 522 385 людей щеплено від вірусу, за добу – 14 339.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 268), Харківській (964) та Одеській (841) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 332 випадки/494 щеплення;
- Волинська область – 346 випадків/325 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 268 випадків/1 108 щеплень;
- Донецька область – 754 випадки/655 щеплень;
- Житомирська область – 288 випадків/357 щеплень;
- Закарпатська – 219 випадків/657 щеплень;
- Запорізька область – 621 випадок/1 128 щеплень;
- Івано-Франківська область – 123 випадки/383 щеплення;
- Київська область – 815 випадків/406 щеплень;
- Кіровоградська область – 197 випадків/299 щеплень;
- Луганська область – 255 випадків/316 щеплень;
- Львівська область – 747 випадків/673 щеплення;
- Миколаївська область – 299 випадків/382 щеплення;
- Одеська область – 841 випадок/948 щеплень;
- Полтавська область – 641 випадок/255 щеплень;
- Рівненська область – 518 випадків/497 щеплень;
- Сумська область – 370 випадків/147 щеплень;
- Тернопільська область – 268 випадків/284 щеплення;
- Харківська область – 964 випадки/1 353 щеплення;
- Херсонська область – 201 випадок/417 щеплень;
- Хмельницька область – 479 випадків/719 щеплень;
- Черкаська область – 592 випадки/300 щеплень;
- Чернівецька область – 166 випадків/550 щеплень;
- Чернігівська область – 380 випадків/336 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 23 квітня, в Україні підтвердили 2 004 630 випадків хвороби.
Нових хворих – 14 277 осіб.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.