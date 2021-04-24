24 квітня 2021 року в Україні підтвердили 2 017 341 випадок коронавірусу. У країні не поліпшується епідситуація, за останню добу – 12 711 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 532 дитини та 230 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 42 092 особи, за добу – 392. Одужати вдалося 1 565 954 українцям, за день – 13 687.

За час пандемії в Україні провели 9 214 479 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 40 734.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 522 385 людей щеплено від вірусу, за добу – 14 339.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 268), Харківській (964) та Одеській (841) областях.

Статистика:

Вінницька область – 332 випадки/494 щеплення;

Волинська область – 346 випадків/325 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 268 випадків/1 108 щеплень;

Донецька область – 754 випадки/655 щеплень;

Житомирська область – 288 випадків/357 щеплень;

Закарпатська – 219 випадків/657 щеплень;

Запорізька область – 621 випадок/1 128 щеплень;

Івано-Франківська область – 123 випадки/383 щеплення;

Київська область – 815 випадків/406 щеплень;

Кіровоградська область – 197 випадків/299 щеплень;

Луганська область – 255 випадків/316 щеплень;

Львівська область – 747 випадків/673 щеплення;

Миколаївська область – 299 випадків/382 щеплення;

Одеська область – 841 випадок/948 щеплень;

Полтавська область – 641 випадок/255 щеплень;

Рівненська область – 518 випадків/497 щеплень;

Сумська область – 370 випадків/147 щеплень;

Тернопільська область – 268 випадків/284 щеплення;

Харківська область – 964 випадки/1 353 щеплення;

Херсонська область – 201 випадок/417 щеплень;

Хмельницька область – 479 випадків/719 щеплень;

Черкаська область – 592 випадки/300 щеплень;

Чернівецька область – 166 випадків/550 щеплень;

Чернігівська область – 380 випадків/336 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 23 квітня, в Україні підтвердили 2 004 630 випадків хвороби.

Нових хворих – 14 277 осіб.

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