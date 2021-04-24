У рамках ініціативи COVAX Україна отримає 1,4 млн доз вакцин від коронавірусу вже у травні. Йдеться про речовину китайського виробництва Sinovac.

До кінця червня цього року до України доставлять ще 950 тис. доз американської вакцини Pfizer.

Станом на 24 квітня щеплення від коронавірусу в Україні отримали вже 522 385 осіб. За минулу добу кількість вакцинованих громадян зросла на 14 339.

Коронавірус в Україні

Вранці 24 квітня коронавірус в Україні підтвердився ще у 12 711 осіб, за добу одужали 13 687 українців.

З початку пандемії на Covid-19 захворіли вже понад 2 млн українців. За минулу добу провели 40,7 тис. тестувань.

Показник летальності від ускладнень, викликаних коронавірусом, не падає.

За минулу добу померло 392 пацієнти, з початку карантину померло вже понад 42 тис. пацієнтів.

Коронавірус у світі

Найбільш критична ситуація з коронавірусом у світі декілька днів поспіль фіксується в Індії.

Країна день за днем б’є власні антирекорди з кількості нових випадків Covid-19.

На тлі безпрецедентного спалаху лікарні столиці Індії Делі масово почали повідомляти про дефіцит кисню для важкохворих пацієнтів.

До цього рекорд за найбільшою кількістю нових випадків Covid-19 довгий час утримували США.

2 січня 2021 року там було зафіксовано 300 310 випадків коронавірусу за добу.

Наразі ситуація з Covid-19 в США поліпшується, що пов’язують з активними темпами вакцинації громадян.