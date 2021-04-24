Як повернути нюх після коронавірусу: одна порада британських науковців

Повернути нюх після коронавірусу можна за допомогою тренувальних вправ. Про це заявили дослідники університету Східної Англії.

Вважається, що втрата смаку та нюху є одним із найбільш поширених симптомів Covid-19.

Згідно з британською статистикою, кожен п’ятий пацієнт скаржиться на відсутність базових відчуттів навіть через вісім тижнів після хвороби.

Популярне в європейських країнах лікування кортикостероїдами не завжди є дієвим.

Як повернути нюх після коронавірусу

Для цього необхідно сформувати звичку нюхати чотири продукти з характерним і легко впізнаваним запахом.

Це можуть бути апельсини, кава, м’ята, часник або цибуля. Експерти радять займатися цим двічі на день протягом декількох місяців.

Тренування запаху допомагає перекваліфікувати мозкові шляхи розпізнавання різних запахів.

– Таким чином відновлюється нейропластичність – здатність мозку реорганізовуватися, щоб компенсувати зміни або травму, – переконаний професор університету Східної Англії Карл Філпотт.

Окрім продуктів, також можна використовувати натуральні ефірні олії, наприклад, з бергамоту, лаванди, хвої тощо.

Коронавірус у чоловіків погіршує якість сперми

Науковці університету Шеффілда у Великій Британії вважають, що коронавірус у чоловіків погіршує якість сперми, що впливає на можливість мати дітей.

Для експерименту було залучено майже 200 чоловіків – 105 здорових та ще 84 із підтвердженим діагнозом Covid-19.

З’ясувалося, що у спермі хворих на коронавірус запальні та окислювальні процеси відбувалися частіше.

Також у чоловіків з Covid-19 зафіксували серйозне зниження рухливості статевих клітин.

Дослідники зазначають, що погіршення якості сперми залежить від важкості перебігу хвороби.