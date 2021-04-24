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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Нові партії вакцини проти коронавірусу – які речовини Україна очікує у травні

Вакцинація

До кінця наступного місяця Україна має отримати ще 1,4 млн доз вакцин від коронавірусу у межах глобального механізму COVAX та 500 тис. доз китайської речовини Sinovac.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

– Щодо COVAX. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати їх ближче до 15 травня, – заявив Максим Степанов.

Також міністр уточнив інформацію про постачання китайської вакцини до України.

– Ми отримали повідомлення від них, що наступну партію вакцин обсягом до 500 тис. доз ми маємо отримати у перших числах травня, – додав Максим Степанов.

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Вакцинація в Україні

З кінця лютого в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

З початку кампанії з імунізації 522 385 осіб отримали щеплення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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