В Охматдиті 11-річному хлопчику вперше провели посмертну трансплантацію нирки

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит успішно пройшла перша посмертна трансплантація нирки.

Новий орган отримав 11-річний Богдан з Житомирської області. В Охмадиті він жив останні два роки – відколи нирки відмовили.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець.

– Тричі на тиждень гемодіаліз. На лівій руці хлопчика бинтики в крові, а під ними – гулі. Дитячі вени від тих процедур розпухли. Інші дітки тут з батьками, з бабусею, а Богданчик спить сам, – поділилася вона.

Ірина Заславець зізналася, що для отримання донорської нирки для хлопчика лікарі полетіли до Запоріжжя.

Орган належав 41-річній жінці, яка померла через інсульт. Тест на сумісність підтвердив, що нирка на 100% підходить Богданчику.

– Думки про ванільне морозиво – це те, чим заспокоїли його анестезіологи уже перед введенням наркозу, – поділилася Ірина Заславець.

Операція тривала дві години. Посмертна трансплантація пройшла успішно, донорська нирка запрацювала.

Загалом завдяки життю 41-річної жінки медики провели три операції – трансплантації двох нирок і печінки.

Перша трансплантація нирки

Днями в Охматдиті вперше трансплантували нирку 12-річній дівчинці.

Після відмови нирок донором для дитини погодився стати її батько.

Операція минула успішно. Зараз дівчинка почувається добре.

Джерело: Iryna Zaslavets

Фото: Iryna Zaslavets