В Охматдиті 11-річному хлопчику вперше провели посмертну трансплантацію нирки

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит успішно пройшла перша посмертна трансплантація нирки.
Новий орган отримав 11-річний Богдан з Житомирської області. В Охмадиті він жив останні два роки – відколи нирки відмовили.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець.
– Тричі на тиждень гемодіаліз. На лівій руці хлопчика бинтики в крові, а під ними – гулі. Дитячі вени від тих процедур розпухли. Інші дітки тут з батьками, з бабусею, а Богданчик спить сам, – поділилася вона.
Ірина Заславець зізналася, що для отримання донорської нирки для хлопчика лікарі полетіли до Запоріжжя.
Орган належав 41-річній жінці, яка померла через інсульт. Тест на сумісність підтвердив, що нирка на 100% підходить Богданчику.
– Думки про ванільне морозиво – це те, чим заспокоїли його анестезіологи уже перед введенням наркозу, – поділилася Ірина Заславець.
Операція тривала дві години. Посмертна трансплантація пройшла успішно, донорська нирка запрацювала.
Загалом завдяки життю 41-річної жінки медики провели три операції – трансплантації двох нирок і печінки.
Перша трансплантація нирки
Днями в Охматдиті вперше трансплантували нирку 12-річній дівчинці.
Після відмови нирок донором для дитини погодився стати її батько.
Операція минула успішно. Зараз дівчинка почувається добре.
Джерело: Iryna Zaslavets
Фото: Iryna Zaslavets