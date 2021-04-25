Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за останню добу зареєстрували 7 930 нових випадків.

Крім того, 6 574 пацієнта подолали хворобу за останній день.

госпіталізовано – 3 688 осіб;

летальних випадків – 231;

здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).

Карантин у світі

Італія закриває в’їзд у країну тим, хто останні два тижні провів у Індії через мутації Covid-19.

У Багдаді в результаті пожежі в лікарні Ібн Аль-Хатіба, де надають допомогу хворим на коронавірус, загинули 82 людини і постраждали не менше 110 осіб. Причиною трагедії, за попередніми даними, став вибух кисневих балонів.

Карантин в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на травневі свята. Кожен регіон зустріне свята згідно з тими правилами, які відповідають його карантинній зоні.

В Україні оновили карантинні зони 25 квітня, згідно з чим одразу два регіони перескочили з червоної до жовтої. Йдеться про Львівську та Одеській області.

Коли Київ вийде з червоної зони

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Київ може вийти з червоної зони вже 30 квітня.

За його словами, це залежить від дотримання карантинних обмежень.

Степанов також закликав не збиратися великими компаніями на травневі свята, а провести ці дні вдома.