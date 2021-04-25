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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Кашляв на колег: на Майорці арештували чоловіка, який заразив Covid-19 22 людей

кашель_чоловік кашляє_хвороба_коронавірус

На Майорці заарештували 40-річного чоловіка, який імовірно заразив коронавірусом 22 людини.

Житель острова кілька днів ходив на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40°C.

Колеги просили його їхати додому, але той відмовлявся. Чоловік знімав маску, кашляв і говорив, що заразить усіх коронавірусом.

Працівник все ж здав ПЛР-тест, але до отримання позитивного результату роботу та заняття спортом не покинув.

Пізніше коронавірус підтвердили у п’ятьох колег хворого на Covid-19 чоловіка та трьох відвідувачів тренажерної зали.

Крім того, захворіло ще 14 членів сімей інфікованих, серед яких було троє однорічних дітей.

Усі вони мали нетяжкий перебіг коронавірусу.

Розслідування інциденту тривало з кінця січня.

В Іспанії чоловік задушив і розчленував матір

22 квітня в Іспанії перед судом постав чоловік, якого звинувачують у вбивстві та канібалізмі.

У 2019 році 26-річний Альберто Санчес Гомес задушив свою 66-річну матір та з’їв її рештки.

Наразі відомо, що підсудний страждав розладом особистості та вживав наркотичні препарати.

Детальніше про те, як в Іспанії чоловік задушив і розчулив матір, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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