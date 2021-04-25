На Майорці заарештували 40-річного чоловіка, який імовірно заразив коронавірусом 22 людини.
Житель острова кілька днів ходив на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40°C.
Колеги просили його їхати додому, але той відмовлявся. Чоловік знімав маску, кашляв і говорив, що заразить усіх коронавірусом.
Працівник все ж здав ПЛР-тест, але до отримання позитивного результату роботу та заняття спортом не покинув.
Пізніше коронавірус підтвердили у п’ятьох колег хворого на Covid-19 чоловіка та трьох відвідувачів тренажерної зали.
Крім того, захворіло ще 14 членів сімей інфікованих, серед яких було троє однорічних дітей.
Усі вони мали нетяжкий перебіг коронавірусу.
Розслідування інциденту тривало з кінця січня.
В Іспанії чоловік задушив і розчленував матір
22 квітня в Іспанії перед судом постав чоловік, якого звинувачують у вбивстві та канібалізмі.
У 2019 році 26-річний Альберто Санчес Гомес задушив свою 66-річну матір та з’їв її рештки.
Наразі відомо, що підсудний страждав розладом особистості та вживав наркотичні препарати.
Детальніше про те, як в Іспанії чоловік задушив і розчулив матір, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: BBC