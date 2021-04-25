Станом на ранок 25 квітня коронавірус у Києві виявили ще в 330 осіб.

Загалом у столиці підтвердили 191 495 випадків хвороби.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: