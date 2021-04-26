В Індії добова кількість хворих на коронавірус б’є рекорди вже четвертий день поспіль. Так, за минулу добу в країні зафіксували 349,6 тис. випадків Covid-19.

Це максимальна кількість хворих, яку виявляли в одній країні з початку пандемії. Загалом по країні щодня фіксують близько 2 тис. смертей від коронавірусу, але припускають, що неофіційна статистика може бути у п’ять-десять разів вищою.

Вірусологи припускають, що спалах міг викликати новий, індійський штам Covid-19, який вже потрапив до Чехії та Швейцарії.

Крематорії вже не можуть впоратися з такою кількістю тіл, тому їх спалюють прямо на вулиці у великих вогнищах. Церемонії проводять за індуїстськими обрядами.

Але, навіть попри таку ситуацію, у більшості регіонів Індії не діє заборона на проведення масових заходів. Зокрема, там триває фестиваль Кумбха Мела.

Він передбачає паломництво індусів до священних місць, під час якого вони масово обмивають ноги у річці Ганг. За оцінкою організаторів, цей фестиваль в квітні можуть відвідати 150 млн людей.

Коронавірус в Індії

23 квітня коронавірус в Індії підтвердили у 332 730 людей. Тоді це була рекордна кількість хворих.

На те, що ситуація з Covid-19 у країні критична, вказує те, що лікарні на півночі і заході Індії, включно зі столицею Нью-Делі, повністю зайняті і у них закінчується запас кисню для інфікованих Covid-19.

Джерело: МОЗ Індії, Sky News