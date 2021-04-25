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Вікторія Гірко |

В Україні планують провести 300 трансплантацій кісткового мозку у 2021-му – Степанов

лікарня коронавірус

В Україні протягом 2021 року планують провести 300 трансплантацій кісткового мозку. Щороку ця цифра зростатиме.

У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він також розповів про вдалий приклад пересадки кісткового мозку 18-річному Олександру Цимбалюку від його брата.

Міністр зазначив, що українські лікарі впоралися на відмінно, попри те, що через брак специфічного обладнання востаннє таку операцію робили в Україні 13 років тому.

– Весь цей час пацієнтів, які потребували трансплантації кісткового мозку, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 млн грн. В Україні вона обійдеться у 1,36 млн грн, – зазначив Степанов.

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Трансплантація кісткового мозку

Днями стало відомо про те, що вперше за останні 13 років в Україні зробили пересадку кісткового мозку дорослому.

Пацієнтом став 18-річний Сашко Цимбалюк із Прикарпаття, якому у грудні минулого року діагностували важку форму апластичної анемії.

Через 35 днів після трансплантації донорські клітини запрацювали. А вже 23 квітня пацієнта виписали з Київського центру трансплантації кісткового мозку.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Pexels

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