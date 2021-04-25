7 930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 25 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 688 осіб;

летальних випадків – 231 ;

; одужало – 6 574 особи;

особи; здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 025 271 особа;

одужало – 1 572 528 осіб;

летальних випадків – 42 323;

проведено ПЛР-тестувань – 9 240 911.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

4 531 людина щеплена проти Covid-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 330 випадків/241 щеплення;

Вінницька область – 119 випадків/240 щеплень;

Волинська область – 228 випадків/171 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 034 випадки/237 щеплень;

Донецька область – 582 випадки/200 щеплень;

Житомирська область – 277 випадків/99 щеплень;

Закарпатська – 34 випадки/13 щеплень;

Запорізька область – 252 випадки/79 щеплень;

Івано-Франківська область – 65 випадків/20 щеплень;

Київська область – 441 випадок/293 щеплення;

Кіровоградська область – 186 випадків/154 щеплення;

Луганська область – 52 випадки/45 щеплень;

Львівська область – 294 випадки/101 щеплення;

Миколаївська область – 350 випадків/134 щеплення;

Одеська область – 481 випадок/414 щеплень;

Полтавська область – 187 випадків/97 щеплень;

Рівненська область – 255 випадків/235 щеплень;

Сумська область – 409 випадків/5 щеплень;

Тернопільська область – 220 випадків/47 щеплень;

Харківська область – 954 випадки/754 щеплення;

Херсонська область – 225 випадків/145 щеплень;

Хмельницька область – 341 випадок/227 щеплень;

Черкаська область – 247 випадків/218 щеплень;

Чернівецька область – 115 випадків/164 щеплення;

Чернігівська область – 252 випадки/198 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.

Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 490 640 людей.

Коронавірус в Україні

Для порівняння станом на 24 квітня 2021 року в Україні підтвердили 2 017 341 випадок коронавірусу, за добу – 12 711 нових хворих.

Із-поміж нових випадків – 532 дитини та 230 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 42 092 особи, за добу – 392. Одужати вдалося 1 565 954 українцям, за день – 13 687.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.