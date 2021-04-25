Всесвітній день боротьби проти малярії: симптоми, лікування та профілактика хвороби

Щорічно Всесвітній день боротьби проти малярії відзначається 25 квітня. У травні 2007 року цей день був встановлений спільно з Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров’я і Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Лікар-інфекціоніст Наталя Ахмадєєва розповіла, чому малярія досі актуальне захворювання та як вберегтися він неї під час відпочинку в екзотичних країнах.

Що таке малярія та чим небезпечна

Малярія – це небезпечне інфекційне захворювання, збудниками якого є найпростіші мікроорганізми – плазмодії, які після проникнення в організм людини вражають червоні кров’яні тільця (еритроцити), що може призводити до гибелі хворого. Переносять плазмодіїв від хворої до іншої, ще не інфікованої людини, комарі роду Anopheles.

Причиною розвитку малярії є чотири різновиди плазмодіїв, які можуть викликати різні симптоми в інфікованого.

– Для того, щоб не проґавити малярію у хворого треба пам’ятати про інкубаційний період (час від інфікування до перших проявів) під час вівакс-малярії він може сягати 18 місяців!, – наголосила Ахмадєєва.

Основним проявом хвороби є підвищення температури до високих цифр 39-40°C. Спочатку лихоманка супроводжується ознобом (хворого трусить, ніби від холоду, він не може зігрітися навіть під ковдрою). Після ознобу починається стадія жару, вона може тривати до 12 годин, під кінець такого нападу температура знижується, інколи до 35°C.

Також хворого турбують головний біль, болі у великих суглобах і попереку, може виникати нудота. Якщо під час відпочинку або після повернення з країни з’явилися симптоми грипу, є підвищення температури – слід негайно звернутися до лікаря.

– В інфекційних хворих завжди треба уточнювати анамнез і ставити питання про подорожі. Бувають випадки, що хворих з малярією, особливо взимку, відправляють на лікарняний з діагнозом ГРВІ, а така неуважність може призвести до гибелі хворого, – підкреслила вона.

Лікування проводять в інфекційному стаціонарі. Щоб вилікували важку форму тропічної малярії, необхідна інтенсивна терапія або реанімація. Підбір препаратів залежить від збудника і тяжкості хвороби.

Де найчастіше зустрічається

За даними ВООЗ, заразитися малярією можна у 87 країнах світу, в основному, це країни Африки, Південної Азії та Америки.

– До речі, в Україні малярійні комарі також зустрічаються, але на щастя вони не нашпиговані плазмодіями, – каже лікар.

За словами інфекціоніста, на боротьбу з малярією спрямована чимала кількість заходів і матеріальних ресурсів. Малярія залишається однією з найпоширеніших та найтяжчим за наслідками захворюванням серед інфекційних хвороб.

– Якби не Covid-19, то саме малярія була б і надалі найактуальнішою інфекційною проблемою. Щороку близько 200 млн людей хворіють на малярію. Кожні 1,5 хвилини у світі вмирає 1 дитина від цієї хвороби, а за рік від малярії помирають 455 тис. людей, – стверджує вона.

Чи актуальна ця хвороба для українців

Інфекціоніст вважає, що для українців ця хвороба також залишається актуальною через бажання подорожувати екзотичними країнами.

Профілактика малярії

Проінформованість і усвідомлення того, що під час подорожі існує ризик захворіти на малярію;

Запобігання укусів комарів. Носити закритий одяг, оброблений репелентами та використовувати репелентні засоби для шкіри на ніч;

Відмова від прогулянок після заходу сонця, вентиляція, використання москітних сіток змочених перитрином;

Медикаментозна профілактика. Прийом хлорохіну по 0,05 г один раз на тиждень у регіонах, де зустрічається малярія, та за тиждень до подорожі;

Своєчасна діагностика і негайне звернення за медичною допомогою під час виникнення перших проявів.

Нині вчені проводять клінічні випробування вакцини від малярії на основі білків плазмодіїв. Також вони працюють над створенням генетичних популяцій комарів, що не зможуть давати потомство.

Нещодавно від малярії в Україні померла 40-річна жінка, яка напередодні повернулася з Танзанії, де вона перебувала на відпочинку. Симптомів хвороби під час відпочинку вона не фіксувала, однак відзначала, що її кусали комарі. Перші ознаки захворювання у неї з’явилися 19 березня, з-поміж них – температура, головний біль, загальна слабкість.

25 березня медики офіційно підтвердили малярію, вони надали жінці медичну допомогу, однак її життя не вдалося врятувати.