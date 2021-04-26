Результати досліджень показують, що діти від 8 до 16 років кожен день проводять в соціальних мережах не менше трьох годин, спілкуючись з однолітками або відстежуючи життя кумирів. Іноді тінейджери зависають в мережах до ранку, порушуючи тим самим режим сну.

– На порушення сну у дітей можна впливати, – говорить лікар Комаровський у новому відео на YouTube-каналі. – Більше мене турбує вплив соцмереж на дитячу психіку.

Лікар вважає, що у дитини до 10-12 років не повинно бути доступу до смартфону без батьківського контролю.

– Батьківський контроль повинен бути, – стверджує педіатр. – Більше того, всі, хто в ХХІ столітті хочуть стати батьками, повинні пройти навчання за програмою батьківського контролю. Це основа безпеки.

У ХХІ столітті не можна не знати правил безпеки дітей в цифровому світі! Але наші дітки краще за батьків орієнтуються в мережах і вміють обходити всі заборони. Що ж робити в такому випадку? Батьки повинні теж вчитися.

– Держава має знайти кошти і вкласти їх в освіту батьків в плані цифрової грамотності, – сказав Євген Комаровський. – Можна навіть ставити умову молодій сім’ї: ви отримаєте матеріальну допомогу та інші належні речі, якщо пройдете навчання і будете знати основи правил безпеки, або хоча б алгоритм дій надання першої допомоги, якщо ваша дитина перекине на себе склянку з окропом.

Освітній проект щодо безпеки дітей в інтернеті Stop_sexтинг за підтримки уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби і всеукраїнського оператора Датагруп випускає новий урок для учнів 6-8 класів: Не ведись – прояви свою стійкість в інтернеті. Його мета – формування ключових навичок стійкості щодо шкідливого контенту та профілактики суїцидальних дій серед дітей як наслідку споживання контенту в інтернеті.

Джерело: YouTube