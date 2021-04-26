Уряд Індії на тлі хвилі коронавірусу і дефіциту необхідного для госпіталізованих хворих кисню вимагає від Facebook, Instagram і Twitter видалити десятки повідомлень в соціальних мережах, які критикують заходи влади щодо боротьби з пандемією.

Вимога стосується 100 постів, що містять критику з боку опозиційних політиків і заклики до прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді подати у відставку.

За словами представників уряду, ці повідомлення поширюють неправдиву інформацію, що вводить в оману. Публікації викликають паніку щодо ситуації з Covid-19 в Індії, використовуючи незв’язні та старі зображення.

Читайте В Україні за добу на коронавірус захворіли 5 062 людей

Один з видалених твітів опублікував Молой Гхатак, міністр праці в керованому опозицією штаті Західна Бенгалія. Гхатак звинуватив Моді в безгосподарності і поклав на нього пряму відповідальність за загибель людей через коронавірус.

Компанії виконали запити, частково зробивши повідомлення невидимими для тих, хто використовує сайти в Індії. У Twitter пояснили, що якщо контент визначений, як незаконний в певній юрисдикції, але не порушуючи правил Twitter, компанія може обмежити доступ до нього тільки в Індії.

В Індії добова кількість хворих на коронавірус б’є рекорди вже четвертий день поспіль. Так, за минулу добу в країні зафіксували 349,6 тис. випадків Covid-19.

Це максимальна кількість хворих, яку виявляли в одній країні з початку пандемії. Загалом по країні щодня фіксують близько 2 тис. смертей від коронавірусу, але припускають, що неофіційна статистика може бути у п’ять-десять разів вищою.

Джерело: The New York Times