Поширення коронавірусу негативно вплинуло на боротьбу з іншими хворобами на планеті, зокрема на процес вакцинації. Нині у 50 країнах світу тимчасово зупинено 60 кампаній.

Про це під час брифінгу заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Це означає, що 228 млн дітей нині уразливі до смертельних хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин, таких як кір, жовта лихоманка і поліомієліт, – підкреслив Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, найбільше постраждали кампанії вакцинації від кору, у багатьох країнах вони відкладені на понад рік.

Пандемія коронавірусу

У ВООЗ заявляють про посилення темпів поширення коронавірусу на планеті.

У світі зростає кількість нових випадків і смертей.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ