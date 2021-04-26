PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Через коронавірус постраждали інші кампанії з вакцинації – ВООЗ

Вакцинація

Поширення коронавірусу негативно вплинуло на боротьбу з іншими хворобами на планеті, зокрема на процес вакцинації. Нині у 50 країнах світу тимчасово зупинено 60 кампаній.

Про це під час брифінгу заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Це означає, що 228 млн дітей нині уразливі до смертельних хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин, таких як кір, жовта лихоманка і поліомієліт, – підкреслив Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, найбільше постраждали кампанії вакцинації від кору, у багатьох країнах вони відкладені на понад рік.

Пандемія коронавірусу

У ВООЗ заявляють про посилення темпів поширення коронавірусу на планеті.

Читайте
Коли індійський штам коронавірусу з'явиться в Україні - прогноз епідеміолога

У світі зростає кількість нових випадків і смертей.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка