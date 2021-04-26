Четверта хвиля Covid-19 в Україні буде не легкою – Радуцький

Четверта хвиля коронавірусу в Україні, яка може виникнути восени, точно не буде легкою. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, захворюваність на коронавірус в країні зменшиться сама по собі, адже вірус йде хвилями.

– Щодо четвертої хвилі – про це кажуть у Всесвітній організації охорони здоров’я, про це кажуть вчені у всьому світі, що восени всі очікують на четверту хвилю. Легкою вона точно не буде, – заявив Радуцький.

Також він зазначив, що у країні знизяться темпи інфікування Covid-19 через очікуване потепління. Він стверджує, що в Індії зараз +35°- +40° і там дуже важка ситуація із захворюваністю та доступом до кисню для пацієнтів.

– Там сьогодні крадуть цистерни з киснем. Люди вже не при пам’яті, вони хочуть врятувати своїх близьких. Кисню всій країні не вистачає, – каже він.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 квітня в Україні на Covid-19 захворіли 5 062 людей. Він ускладнень, які викликала хвороба, померли 195 людей. Водночас одужати вдалося 6 910 особам.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

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