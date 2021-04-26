Увесь світ зараз веде боротьбу із коронавірусом, а тим часом на нас чекає нова проблема. Через Covid-19 загальмувала планова вакцинація як дітей, так і дорослих. Це може призвести до спалахів інших інфекційних хвороб, з якими медицина уже навчилась справлятися.

Про те, що ж заважає українцям щепитися від кору, паротиту тощо Факти ICTV говорили з заслуженим лікарем України, педіатром клініки Оберіг Русланою Товмаш.

– Зниження темпу вакцинації – це зараз проблема не тільки України, а й усього світу, – сказала Руслана Товмаш. – Батьки не йдуть до поліклінік, тому що бояться “підхопити” Covid-19, медперсоналу не вистачає, існують проблем з доставкою вакцин у клініки.

За таких умов, за словами лікаря, епідемія кору, дифтерії чи іншої хвороби може спалахнути у будь-який час і дуже швидко рознесеться по світу.

– Ми зараз бачимо, як це швидко відбувається, – зауважила педіатр. – Ми були свідками спалаху кору в 2018-2019 роках, коли всі нещеплені побігли вакцинуватись, а кількість вакцин не була розрахована на паніку. Тому виник дефіцит. Зараз у нас немає проблем з вакцинами, але лишається страх.

В Україні кампанія з вакцинації не була зупинена від початку пандемії, інформаційна підтримка лікарів-імунологів, інфекціоністів не припиняється, всі поліклініки забезпечені вакцинами.

– Єдина проблема декілька місяців була з вакциною БЦЖ, але зараз вакцина є в наявності, – повідомила лікар.

Педіатр зауважила, що пандемія все ж змінила настрої людей щодо вакцинації. До неї звертаються батьки її маленьких пацієнтів з проханням щепити і бабусь з дідусями.

Чи дійсно терміново потрібно щепитися й дорослим?

– Так, тому що дорослі і літні люди не мають багатьох потрібних щеплень, – сказала Руслана Товмаш. – Коли вони були дітьми, багатьох вакцин ще не існувало. Або ж щепилися лише один раз. Я, наприклад, захворіла на кір у 30 років, хоч і мала щеплення. Хвороба була важкою, але без ускладнень – вакцинація таки спрацювала.

Коли йдеться про вакцинацію, важливо дотримуватись графіка, встановленого Національним календарем щеплень. Від цього залежить надійність вироблення антитіл. Пропустивши вакцинацію, а тим більше ревакцинацію, ви зламаєте весь свій захист від інфекції.

Обов’язково чи рекомендовано

Всі щеплення поділяються на обов’язкові і рекомендовані.

Обов’язкові (фінансуються з бюджету): туберкульоз, поліомієліт, гепатит В, коклюш, дифтерія, гемофільна інфекція, правець, краснуха, кір, епідемічний паротит (свинка).

Рекомендовані (оплачуються пацієнтами): грип, вірус папіломи людини (ВПЛ), вітряна віспа, менінгококова, пневмококова та ротавірусна інфекції, гепатити А і В, кліщовий енцефаліт.

– Я сподіваюсь, що всі щеплення у нас будуть безкоштовними і обов’язковими, як у більшості країн, – каже Руслана Товмаш. – Тому що всі вони важливі для захисту здоров’я людей.

Та іноді люди навіть не знають, що існують щепленя від пневмококу, ротавірусу, менінгококу. Відчай охоплює фахівців, коли вони лікують від хвороби, а могли б завчасно захистити. Та й не в усіх є гроші на дорогу вакцину.

Щеплення для дорослих

Проти гепатиту А – людям, які проживають в регіонах, неблагополучних по захворюваністі гепатитом А, медичним працівникам, працівникам сфери обслуговування, закладів громадського харчування, комунальних служб (водопровід і каналізаційні споруди), туристам, які їдуть в країни з низьким рівнем гігієни. Щеплення проводяться дворазово з інтервалом 6-12 місяців.

Проти гепатиту В – нещепленим дорослим до 55 років. Інфекція передається через кров (стоматологічні послуги, манікюр, тату, переливання крові).

Проти дифтерії і правця – кожні десять років всім (без обмеження віку).

Проти кору – дорослим, які не хворіли на кір раніше. Чи не щеплених або щеплених одноразово, прищеплюють у віці до 35 років. До 55 років включно прищеплюють дорослих, які належать до груп ризику (медичні працівники, педагоги, соціальні працівники).

Проти краснухи – дорослим (тільки жінки до 25 років включно), що не хворіли на краснуху раніше. Чи не щеплених або щеплених одноразово, імунізують проти краснухи дворазово.

Проти кліщового енцефаліту – людям, що мешкають на ендемічних, щодо цього захворювання, територіях. Потрібно введення не менше двох доз вакцини з наступною ревакцинацією.

Проти пневмококової інфекції – літнім (після 65 років), які мають будь-які хронічні захворювання, що особливо пригнічують імунітет (цукровий діабет, захворювання крові, хвороби печінки).

Проти шигельозу (дизентерії) – особам, зайнятим у сфері громадського харчування, медпрацівникам інфекційних відділень. Масову імунізацію населення – при спалаху.

Проти вірусу папіломи людини – дівчатам і людям, які мають в родині випадки захворювання на рак шийки матки.

Яке щеплення обрати в першу чергу

– Перед тим, як дорослим робити щеплення, потрібно дізнатися про свій імунний статус, – порадила Руслана Товмаш. – Якщо є відповідні антитіла до певної інфекції, то щеплення від неї не потрібне. Якщо немає – будь ласка, на вакцинацію. Бо щеплення – то є ваш оберіг.

Останнім часом збільшилася кількість випадків інфікування Covid-19 дітей. У групі ризику діти з уродженими вадами серця, метаболічними порушеннями та вродженим імунодефіцитом. Важливо захистити їх і від інших інфекцій також.