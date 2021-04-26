Чим більше людей проходить через процедуру вакцинації проти коронавірусу, тим більше чуток і домислів з’являється на цю тему. Одні мало не із піною біля рота доводять, що щеплення порушує нашу ДНК. Інші запевняють, що, мовляв, краще раз перехворіти коронавірусом по-справжньому, ніж вводити вакцину. Треті побоюються виникнення тромбозу. Четверті – безпліддя. Що з цього правда, а що домисли, повідомили DW.

Вакцини проти Covid-19 “вламуються” в геном людини

Підозра в цьому “неподобстві” виникла після того, як ЗМІ розтиражували інформацію про те, що такі вакцини, як Pfizer і Moderna, створені на основі мРНК, тобто в їх склад входить матрична (інформаційна) рибонуклеїнова кислота.

Визнаний експерт в області інфекційних захворювань, яка очолює дослідження з вакцинації в Каліфорнійському університеті (Сан-Франциско), Брін Бослетт спростувала цей міф. За її словами, мРНК дійсно потрапляє в клітини, але їй перекрито шлях в святая святих – до ядра клітини, в якому, власне, і закладена вся наша ДНК. Образно кажучи, мРНК, немов кур’єр, доставляє в клітини методики зі створення “шиповидних” білків, які мають такий же вигляд, як і білки на поверхні вірусу SARS-CoV-2, що провокує Covid-19. Механізм працює так: як тільки шиповидні білки з’являються на поверхні клітини, організм бачить в них чужинців і мобілізується на вироблення проти них антитіл, тобто включається імунна реакція. Причому після того, як мРНК виконають свою місію, організм їх знищує, і близько не підпускаючи до змішування з генетичним кодом. Якщо говорити зовсім коротко, то мРНК не попадає у ДНК. В іншому випадку, це суперечило б самій природі захисних сил організму.

Резюме: вакцини проти Covid-19 аж ніяк не впливають на геном людини.

Вакцини проти Covid-19 загрожують безпліддям

З приводу безпліддя, яке нібито може виникнути у щеплених від коронавірусу, однозначно і категорично висловилася керівник департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров’я Кейт О’Брайен. За її словами, немає жодної вакцини проти Covid-19, яка могла б провокувати безпліддя. Все це домисли і нічим не підкріплені гіпотези.

Свою думку з цього приводу висловило і Британське товариство з питань фертильності (здатність статевозрілого організму виробляти життєздатне потомство. – Ред.). В оприлюдненій заяві представники організації запевняють, що “немає ніяких доказів і теоретичних підстав для твердження, що будь-яка з вакцин проти Covid-19 впливає на фертильність жінок або чоловіків”.

Резюме: у вчених світу немає ніяких підстав підозрювати існуючі вакцини проти коронавірусу в здатності провокувати безпліддя.

Вакцина проти Covid-19 з’явилася підозріло швидко

Підозра цілком зрозуміла, якщо врахувати, що на розробку вакцин дослідним центрам потрібно, в кращому випадку, 2-3 роки. А тут продукт виданий на-гора менше, ніж за рік! Мимоволі охоплять сумніви. Але…

В цьому контексті потрібно розуміти, що вчені досить давно вивчають коронавіруси, які провокують атипову пневмонію, так само як і можливість створення вакцини проти них. Згадаймо SARS на початку 2000-х або MERS на початку 2010-х. Спалах SARS-CoV-2 виступив в ролі каталізатора процесу створення ефективних вакцин на основі вже наявних результатів досліджень і практичних напрацювань в цій сфері.

Чималу роль в створенні вакцини проти SARS-CoV-2 зіграли і потужні фінансові вливання. На вчених, образно кажучи, пролився “золотий дощ”, прискорив роботу колективного розуму в різних точках планети. Що, безумовно, позначилося і на етапах випробувань, які в обов’язковому порядку повинні пройти препарати, що претендують на статус вакцин. Таким чином, пандемія значно прискорила процеси, які вже були запущені. З урахуванням обставин не змусило себе довго чекати і їх логічне завершення – реєстрація ВООЗ з наступним дозволом для масового застосування.

Хвороба – найкраща вакцина

Як відомо, придбати заповітні антитіла, які захистять організм від зараження коронавірусною інфекцією, можна двома способами: перехворіти “короною” або зробити від неї щеплення. Так що ж все-таки ефективніше для нас? Хвороба або вакцина?

– Ставити таким чином питання, м’яко кажучи, некоректно, – зазначає український вчений, мікробіолог і вірусолог Данило Алексєєнко. – Має місце і природний імунітет, який організм виробляє після хвороби. І імунітет, народжений вакциною. Інше питання, яка саме вакцина використовується. Але в будь-якому випадку, вакцина завжди виступає як прискорювач вироблення більш потужного і надійного природного імунітету. Ось чому щепитися від Covid-19 потрібно всім, в тому числі і тим, хто вже переніс коронавірусну інфекцію.

Резюме: для придбання імунітету проти Covid-19 перехворіти – добре, вакцинуватися – краще.

Нагадаємо, що для вироблення так званого колективного імунітету до Covid-19, потрібно, щоб імунний захист від цього захворювання з’явився мінімум у 60% населення.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, які міста можуть покинути червону зону вже на цьому тижні.