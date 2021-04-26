Ризик заразитися коронавірусом за умови перебування в одному приміщення з інфікованим однаковий як на відстані у два метри, так і двадцять метрів, навіть за наявності захисних масок.

Про це заявили науковці з Массачусетського технологічного інституту.

Вони розробили спеціальний метод розрахунку ризиків захворювання на Covid-19 у приміщеннях, що враховує низку чинників. Це кількість проведеного у приміщенні часу, циркуляція повітря, використання масок та дихальна активність людини.

– Ми стверджуємо, що правило дистанції у два метри насправді не надто корисне, особливо коли люди носять захисні маски, оскільки повітря, яким дихає людина в захисній масці, має тенденцію підійматися вгору та опускатися в іншому місці у приміщенні, тому ви вдихаєте середній фон цього приміщення, – сказав один з організаторів дослідження, Мартін Базант.

Також науковці вважають, що основним чинником ймовірності заразитися коронавірусом є час, проведений в одному приміщенні з хворим. За їхніми результатами досліджень, чим довше людина перебуває в одному приміщенні з хворою людиною, тим більше шансів на передачу хвороби.

За словами наукового співробітника відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАНУ Семена Єсилевського, українцям варто дотримуватися карантину та одягати маски навіть на вулицях.

Через поширення у країні британського штаму коронавірусу дотримання цього правила має сенс, адже є величезна ймовірність заразитися на вулиці зі жвавим рухом.

Джерело: CNBC