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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Дистанція і маски не рятують від Covid-19 в закритому приміщенні – науковці

коронавірус, карантин, дистанція

Ризик заразитися коронавірусом за умови перебування в одному приміщення з інфікованим однаковий як на відстані у два метри, так і двадцять метрів, навіть за наявності захисних масок.

Про це заявили науковці з Массачусетського технологічного інституту.

Вони розробили спеціальний метод розрахунку ризиків захворювання на Covid-19 у приміщеннях, що враховує низку чинників. Це кількість проведеного у приміщенні часу, циркуляція повітря, використання масок та дихальна активність людини.

– Ми стверджуємо, що правило дистанції у два метри насправді не надто корисне, особливо коли люди носять захисні маски, оскільки повітря, яким дихає людина в захисній масці, має тенденцію підійматися вгору та опускатися в іншому місці у приміщенні, тому ви вдихаєте середній фон цього приміщення, – сказав один з організаторів дослідження, Мартін Базант.

Також науковці вважають, що основним чинником ймовірності заразитися коронавірусом є час, проведений в одному приміщенні з хворим. За їхніми результатами досліджень, чим довше людина перебуває в одному приміщенні з хворою людиною, тим більше шансів на передачу хвороби.

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За словами наукового співробітника відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАНУ Семена Єсилевського, українцям варто дотримуватися карантину та одягати маски навіть на вулицях.

Через поширення у країні британського штаму коронавірусу дотримання цього правила має сенс, адже є величезна ймовірність заразитися на вулиці зі жвавим рухом.

Джерело: CNBC

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