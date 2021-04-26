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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Епідеміолог назвала штами Covid-19, які можуть бути стійкими до антитіл

коронавірус

Деякі штами коронавірусу можуть уникати імунної відповіді після щеплення, розповіла завідувач кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького Наталія Виноград.

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Йдеться про південноафриканський штам, який є одним з найстабільніших до впливу антитіл, а також бразильський.

– На превеликий жаль, ми з самого початку передбачали, що буде частина штамів, які будуть уникати імунної відповіді, оскільки було виявлено три такі серйозні мутації, які давали можливість вірусу краще реплікуватися. І на превеликий жаль, частина штамів, які виникли, виявилися резистентними, – розповіла лікар.

За словами Виноград, це викликає велике занепокоєння і ставить під сумнів доцільність використання певних вакцин на територіях, де був спочатку виявлений цей штам.

Також лікар зауважила, що Україна є відкритою країною, у якій активно йде міграція населення, а у Африці є український миротворчий контингент місії ООН, з якого надходить інформація про високу активність епідемічного процесу.

– Там циркулює той нігерійський штам, тобто там сформувався цілий клан штамів, там не один південноафриканський, а дуже їх велике розмаїття. Це є проблема занесення на нашу територію тих чи інших штамів з непрогнозованими наслідками для екології на загал, – сказала Виноград.

Індійський штам коронавірусу

За минулий тиждень індійський штам коронавірусу дав 67% зростання, а летальність від нього вирісла на 90%.

Про це розповіла завідувач кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького Наталія Виноград та зазначила, що в країнах Європи багато студентів з Індії, тому розповсюдженість цього штаму уже почалася.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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